UNOS-Erfolg im Wirtschaftsparlament OÖ: Zustimmung zu Teuerungsprämie für Unternehmer:innen und Paket Erneuerbare Energieträger

Linz (OTS) - Beim gestrigen Wirtschaftsparlament in Oberösterreich konnten sich die UNOS mit zwei ihrer zentralen Forderungen durchsetzen: Die Anträge für eine Teuerungsprämie auch für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ein Notfallpaket für Erneuerbare Energieträger wurden mit klarer Mehrheit angenommen.

„Es bewegt sich etwas in Oberösterreich. Mit unseren Initiativen stärken wir die oberösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer essenziell“, zeigt sich UNOS Landessprecher Johannes Egger über das gestrige Abstimmungsergebnis erfreut. Einen weiteren Erfolg konnten UNOS beim Thema Neuregelung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erzielen. Dieser Antrag wird in einer Expertengruppe der Wirtschaftskammer, an der alle Fraktionen teilnehmen, vertiefend weiterbehandelt.

Weitgehend allein auf Seiten der Unternehmen bleiben UNOS mit ihrer Forderung nach einer Streichung oder zumindest Aussetzung der Kammerumlage 2. Es ist unverständlich, dass Vertreter des Wirtschaftsbundes eine derartige Maßnahme gar als "das Ende der Sozialpartnerschaft" sehen. „Zumindest eine Reduktion oder Aussetzung der Kammerumlage 2 wäre in derart schwierigen Zeiten ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Unternehmen und somit Mitgliedern, die durch die Krise steuern“, bedauert Johannes Egger, der mit diesem Antrag keine Mehrheit gefunden hat.

UNOS sind seit 2014 die Unternehmer:innen-Plattform von NEOS und vertreten aktuell mit 118 Mandaten die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer in der Wirtschaftskammer.

