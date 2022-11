Unternehmensgruppe PIA Automation vergrößert seinen Standort in Kroatien

Grambach (OTS) - Am Dienstag, den 15. November 2022, feierte PIA Automation Croatia die Eröffnung seiner neuen Räumlichkeiten in Sesvete-Kraljevec, einem Vorort der kroatischen Metropole Zagreb.

Pünktlich um 12:00 Uhr startete die offizielle Eröffnungszeremonie des neuen 6.300 m² Unternehmensstandortes. Mehr als 130 Gäste folgten der Einladung nach Sesvete-Kraljevec, darunter Vertreter:innen der Behörden, Kund:innen, Mitarbeiter:innen sowie langjährige Lieferanten und Partner:innen. Zur offiziellen Einweihung des neuen Gebäudes zerschnitten Co-CEO der PIA Gruppe Thomas Ernst, der vorsitzende Geschäftsführer von PIA Automation Austria Nikolaus Szlavik sowie Matjaz Zizmond, Managing Director von PIA Automation Croatia das symbolträchtige rote Band am Eingangsbereich.

Während des vergangenen Jahres wurden die Büro-Räumlichkeiten und die Werkshallen auf die andere Seite der Hauptstadt Zagreb verlegt, um noch mehr Raum für die Produktionslösungen von Morgen zu schaffen. Mit diesem Umzug setzte PIA Automation ein klares Zeichen für sein geplantes weiteres Wachstum. Dank der intensiven Zusammenarbeit mit dem übergeordneten Standort PIA Automation Austria, welcher sein Tochterunternehmen beim Ausbau und in Sachen Know-how sowie Kompetenzaustausch intensiv unterstützte, war das Projekt schnell durchgeführt. „Schon nach knapp einem Jahr stehen wir heute mit großer Freude vor unserem modernen neuen Gebäude. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Projekt gemeinsam in dieser kurzen Zeit realisieren konnten“ so Nikolaus Szlavik.

Auch Managing Director Matjaz Zizmond sieht den Umzug als klares Zeichen für den weiteren Ausbau der Unternehmensaktivitäten in Kroatien. „Um der gesteigerten Auftragszahl in der Automobilindustrie, insbesondere in der E-Mobilität, gerecht zu werden, haben wir unsere Produktionsflächen massiv ausgeweitet. Mit einer Größe von 6.300m² ist das neue Gebäude um ein fünffaches größer als das alte und bietet wesentlich mehr Platz für Mitarbeiter:innen und Produktion“ freut sich Zizmond. Auf mehr als 5.000m² Fertigungsfläche können nun Produktionslinien für mehrere Kunden gleichzeitig montiert werden. Derzeit hat PIA Automation Croatia 80 Mitarbeiter:innen – geplant ist, dass bis zum Jahr 2025 mehr als 300 Mitarbeiter:innen bei PIA Automation Kroatien tätig sind.

Rückfragen & Kontakt:

PIA Automation Austria GmbH

Teslastraße 8, 8074 Grambach

T: +43 316 4000-0

E-Mail: pr @ piagroup.at