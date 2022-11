Tag der offenen Tür im FiT-Zentrum Weinviertel am 25.11.2022

Für Unternehmen, die technische Fachkräfte suchen und Frauen, die einen technisch-handwerklichen Beruf erlernen wollen. Journalist*innen sind herzlich willkommen.

Der Tag der offenen Tür ist ein guter Rahmen, um sich über Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen. Es braucht mehr Orte für das Zusammentreffen von Entscheidungsträger*innen, die die Erhöhung des Frauenanteils in männerdominierten Branchen auf die Agenda setzen. Manuela Vollmann, Geschäftsführerin ABZ*AUSTRIA

Wien (OTS) - Höhere Erwerbstätigkeit von Frauen gilt als wichtiges Mittel gegen den Fachkräftemangel, der in technischen und handwerklichen Berufen eklatant ist. Im FiT-Zentrum Weinviertel werden Frauen für bisher von Männern dominierte Branchen begeistert und Ausbildungen, die mit besseren Jobchancen und Verdienstmöglichkeiten verbunden sind, gefördert.

In den Projekten „FiT-Zentrum Weinviertel“ und „Punktgenaue Qualifizierung Weinviertel“ beraten, begleiten und unterstützen ABZ*AUSTRIA und FRAUEN FÜR FRAUEN im Auftrag des AMS Niederösterreich seit 2009 Frauen auf dem Weg zu einem handwerklich-technischen Beruf.

Rund 2.500 Weinviertler*innen nutzten bereits die Chance, im FiT-Zentrum Berufe aus Handwerk und Technik kennen zu lernen. Knapp 1.200 Frauen erweiterten in der FiT-Basisqualifizierung ihr Wissen im Bereich Holz, Metall, Elektrotechnik und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Seit dem Beginn des Programms sind über 800 Weinviertler*innen in rund 90 verschiedenen Berufen in eine FiT-Ausbildung eingetreten – mehr als 85 Prozent davon schlossen ihre Ausbildung positiv ab und arbeiteten danach in einem handwerklich-technischen Betrieb. Den Frauen stehen dabei drei verschiedene Ausbildungswege offen: Lehre, Kolleg oder ein FH-Bachelor-Studium. Zahlreiche Lehrberufe aus der IT- und Medienbranche, Handwerk und Technik, Green Jobs, landwirtschaftliche, digital kaufmännische und medizinisch-technische Berufe, etc. stehen zur Auswahl.

Win-win-Situation für Frauen und Unternehmen

Derzeit erlernen über 40 Weinviertler*innen – zuvor arbeitssuchend – einen Lehrberuf in Handwerk und Technik in Weinviertler und Wiener Betrieben. Eine Win-win-Situation für alle: Die Frauen erhöhen durch zukunftsorientierte Berufe ihre Chancen und Verdienstmöglichkeiten am Arbeitsmarkt, die Wirtschaft wird durch die vielfältigen Begabungen und Branchenerfahrungen der Frauen gestärkt. Der zusätzliche, entscheidende Vorteil für Unternehmen: Ausbildungsbetriebe können rasch, kostenschonend und praxisnah Fachkräfte ausbilden – auf Bedürfnisse und Anforderungen der Firmen abgestimmt. Das AMS sorgt während der Ausbildung für die Existenzsicherung, wodurch für das Unternehmen die Lehrlingsentschädigung gänzlich entfällt.

Firmenvertreter von ÖBB, ElektroGindl, Agrana, Fielmann, öKLo, Fuß & Schuh Scheidl und Hufschmied Petric haben ihr Kommen zugesagt. Auch Mag.a Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA, ist am Tag der offenen Tür anwesend und steht für Interviews zur Verfügung: " Der Tag der offenen Tür ist ein guter Rahmen, um sich über Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen. Es braucht mehr Orte für das Zusammentreffen von Entscheidungsträger*innen, die die Erhöhung des Frauenanteils in männerdominierten Branchen auf die Agenda setzen. “

Für Speis und Trank ist gesorgt. Um Anmeldung wird gebeten: pr @ abz-austria.at

Datum: 25.11.2022, 09:00 - 13:00 Uhr

Ort: FiT Zentrum Weinviertel, 2. Stock

Ignaz-Köck-Straße 17, 1210 Wien, Österreich

