Wiener Ordensspitäler: Kombinierte Gallenblasen- und Gallenstein-Entfernung im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Wien (OTS) - Im Göttlicher Heiland Krankenhaus in Wien hat man sich auf die gleichzeitige Entfernung der Gallensteine aus den Gallenwegen und der Gallenblase spezialisiert. "Die operative Entfernung der Gallenblase zählt zu den häufigsten Eingriffen in der Viszeralchirurgie. Die gleichzeitige Entfernung der Gallensteine aus den Gallenwegen und der steinhaltigen Gallenblase erfordert ein hochspezialisiertes Team sowie einen technisch hochentwickelten OP," erklärte OA Dr. Alexander Butz, Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Göttlicher Heiland Krankenhaus am Donnerstag. Butz weiter: "Der große Vorteil dieser kombinierten Behandlung für die Patient:innen ist der Wegfall einer zusätzlichen Narkose oder Sedierung bzw. eines zweiten Krankenhausaufenthaltes."

Die sieben Wiener Ordensspitäler

Die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Gruppe in Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)]. Gemeinsam sind sie seit vielen Jahren ein verlässlicher, flexibler und berechenbarer Partner der Stadt Wien. Charakteristisch für die Häuser ist die Kombination privater Trägerschaft (Ordensgemeinschaften oder Stiftungen) mit einem gemeinnützigen Versorgungsauftrag. Eine dem realen Bedarf entsprechende Finanzierung durch die Stadt Wien ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die sieben Wiener Ordensspitäler auch in Zukunft Beiträge zur Wiener Gesundheitsversorgung leisten können.

