50 Jahre LICHT INS DUNKEL: Das ORF-III-Galakonzert aus der Wiener Staatsoper am 27. November

Starbesetztes musikalisches Advent-Highlight live-zeitversetzt um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Der große Festakt zu 50 Jahre LICHT INS DUNKEL: ORF III organisiert anlässlich des Jubiläums der Hilfsaktion ein Galakonzert der Superlative. Zu diesem besonderen Ereignis am Sonntag, dem 27. November 2022, treten u. a. hochkarätige Künstlerinnen und Künstler in der Wiener Staatsoper auf. Mit dabei sind Stars wie die Sängergrößen Jonas Kaufmann, Erwin Schrott, Patricia Nolz und Maria Nazarova sowie die Schauspieler Grischka Voss und Markus Hering, außerdem herausragende Nachwuchstalente wie Eduard Steude, Julia Dueñas und die Wiener Sängerknaben. Ein weiteres Highlight stellt die Tanzperformance eines Duos der „Ich bin O.K“ Dance Company dar. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt unter der Leitung von Leo Hussain. Durch das Galakonzert, das ORF III live-zeitversetzt am 27. November 2022 um 20.15 Uhr zeigt, führt Barbara Rett.

Anlässlich des glanzvollen Events kamen heute, am Donnerstag, dem 17. November 2022, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, LICHT INS DUNKEL-Präsident Kurt Nekula, der Direktor der Wiener Staatsoper Bogdan Roščić, die ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz, „Erlebnis Bühne“-Moderatorin Barbara Rett, Dirigent Leo Hussain, die Künstler/innen Erwin Schrott und Grischka Voss, Mitglieder der Wiener Sängerknaben mit Dirigent Gerald Wirth sowie die künstlerische Leiterin des ORF RSO Wien Angelika Möser zum gemeinsamen Fototermin im Ersten Haus am Ring zusammen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann:

„LICHT INS DUNKEL ist seit nunmehr 50 Jahren fixer Bestandteil des humanitären Österreich und eine der großartigsten Initiativen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit der wir Solidarität zeigen und soziale Verantwortung übernehmen. In den vergangenen fünf Jahrzehnten konnte der ORF gemeinsam mit seinem Publikum unzählige Hilfsprojekte realisieren und damit wirklich einen Unterschied machen. Dieses Galakonzert in der Wiener Staatsoper mit seiner wunderbaren künstlerischen Besetzung ist dem Verein und seinem Engagement mehr als angemessen. Ich möchte mich hiermit bei den Unterstützerinnen und Unterstützern von LICHT INS DUNKEL, bei den Künstlerinnen und Künstlern und vor allem beim Team von ORF III und der Wiener Staatsoper bedanken, dass sie dieses einzigartige Ereignis ermöglichen.“

Kurt Nekula, Präsident des Vereins LICHT INS DUNKEL:

„Obwohl Österreich in vielerlei Hinsicht beeindruckende Bilanzen vorlegen kann, sind auch bei uns mehr als 320.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. Dies hat negative Auswirkungen auf Bildung, Gesundheit, berufliche Perspektiven und Teilhabe am öffentlichen Leben. Es ist noch dramatischer, wenn Kinder und ihre Familien mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen leben oder unverschuldet in eine Notlage geraten. In all diesen Bereichen wird LICHT INS DUNKEL seit 50 Jahren aktiv und unterstützt Kinder, Jugendliche sowie ihre Familien auf dem Weg in eine bessere Zukunft.“

Bogdan Roščić, Direktor der Wiener Staatsoper: „LICHT INS DUNKEL ist eine europaweit wahrscheinlich einzigartige Initiative. Dass eine so wichtige Institution, die in unserem Land aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken ist, nun bereits ihr 50-jähriges Bestehen feiert, ist bemerkenswert. Ich bin stolz, dass die Wiener Staatsoper Gastgeber für diesen Festakt sein darf, gratuliere zum Jubiläum und wünsche LICHT INS DUNKEL und unserem Partner ORF, dass ihr Engagement noch lange so erfolgreich bleiben möge.“

