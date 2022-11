HANNOVER Finanz begrüßt strategischen Zukauf im Portfolio

Klimaschutz-Dienstleister First Climate beteiligt sich an everi

Win Win-Partnerschaft für nachhaltiges unternehmerisches Handeln

Die First Climate AG (Bad Vilbel) beteiligt sich am Startup everi GmbH aus Hamburg und schließt eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen. Die everi GmbH entwickelt und realisiert weltweit zertifizierte Klimaschutzprojekte sowie Klima- und Nachhaltigkeitsstrategien. Neben der CO2-Reduktion steht auch der sozioökonomische Nutzen für die lokale Bevölkerung im Fokus. Als Teil der Partnerschaft unterstützt First Climate die Finanzierung von Projekten in everis Entwicklungsportfolio und ermöglicht die weitere Skalierung von Projekten und Aktivitäten.

Die HANNOVER Finanz ist seit Frühjahr 2022 an First Climate beteiligt. Das Unternehmen ist ein Pionier im verpflichtenden und freiwilligen Emissionshandel und bietet umfassende Dienstleistungen u.a. in den Bereichen Klimaschutz, Klimaneutralität, Green Investments oder nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen. "Bei der Bekämpfung der Klimakrise geht es heute insbesondere um die Frage, wie schnell wir effektive Lösungen und Maßnahmen realisieren können", erklärt First Climate-CEO Olaf Bachert anlässlich der Unterzeichnung des Beteiligungsvertrags. "Mit unserer Beteiligung an everi sichern wir uns den Zugang zu einem Portfolio bereits zertifizierter sowie in Entwicklung befindlicher Klimaschutzprojekte, die wir gemeinsam schnell und umfassend umsetzen wollen."

Mirco Thelen, Investment Manager bei der HANNOVER Finanz, sieht in der strategischen Partnerschaft großes Potenzial und Basis für gemeinsames Wachstum: "Als Investor unterstützen wir unsere Beteiligungsunternehmen, Wachstumschancen aktiv zu nutzen. Der Einstieg von First Climate bei everi ist eine klassische Win Win-Situation, durch die der Unternehmenswert beider Partner nachhaltig steigt. Wir freuen uns, First Climate auf diesem Wachstumspfad begleiten zu können."

Über die HANNOVER Finanz Gruppe

Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung als Eigenkapitalpartner für den Mittelstand. Das Private-Equity-Haus mit Sitz in Hannover und einem Büro in Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern für die D-A-CH-Region in Deutschland und ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft in zweiter Generation. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder AIXTRON haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Seit der Gründung hat der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand über 250 Projekte abgeschlossen und über zwei Milliarden Euro investiert. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch Minderheiten. Aktuell gehören 35 Unternehmen zum Portfolio. www.hannoverfinanz.de

