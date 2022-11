„Reden statt Kämpfen – Österreich und die Sozialpartnerschaft“: Neue ORF-III-Dokumentation zum 75-Jahr-Jubiläum präsentiert

TV-Premiere am 19. November im Rahmen eines vierteiligen „zeit.geschichte“-Themenabends

Wien (OTS) - Vor 75 Jahren wurde in Österreich die Sozialpartnerschaft ins Leben gerufen und leistet seit den Anfängen der Zweiten Republik einen wesentlichen Beitrag zu wirtschaftlichem Wachstum und sozialem Frieden. Dem konsensualen politischen System, das die Zusammenarbeit zwischen den großen wirtschaftlichen Interessenverbänden der Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen untereinander sowie mit der Regierung regelt, ist eine neue ORF-III-Dokumentation mit dem Titel „Reden statt Kämpfen – Österreich und die Sozialpartnerschaft“ gewidmet. Diese beleuchtet die Geschichte der zentralen österreichischen Institution und feiert am Samstag, dem 19. November 2022, um 20.15 Uhr im Rahmen eines „zeit.geschichte“-Abends ihre TV-Premiere. Gestern, am 16. November, wurde sie im ORF-Zentrum vorab präsentiert.

An der Veranstaltung, zu der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, WKO-Vizepräsident Philipp Gady und Willi Mernyi, leitender Sekretär des ÖGB, sowie ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber begrüßten, nahmen u. a. teil: der Präsident der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG) und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, die ehemalige GPA- bzw. ÖGB-Funktionärin und Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Lore Hostasch, der langjährige AK-Direktor Rudolf Kaske, weiters u. a. Christine Jantschke, Nichte des früheren ÖGB-Chefs Anton Benya, der Generalsekretär des Zukunftsfonds Österreich und ORF-Stiftungsrat Herwig Hösele, die Kaufmännische Direktorin von ORF III Kathrin Zierhut-Kunz und Landesdirektor ORF Wien Edgar Weinzettl.

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Österreichisches Erfolgsmodell, dessen Notwendigkeit wir bis in die heutige Zeit der Krise sehen“

„Die Sozialpartnerschaft ist vor 75 Jahren in einer Zeit entstanden, in der Österreich unter anderem geprägt war von wirtschaftlichen Verwerfungen, Geldentwertung und immer höher steigenden Preisen. Sie gilt als spezifisch österreichisches Erfolgsmodell, dessen Notwendigkeit wir bis in die heutige Zeit der Krise sehen“, betont ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. „Ich freue mich, dass der ORF dieser wichtigen Institution nicht nur eine ‚ZIB 2 History‘ im Oktober widmen konnte, sondern sie nun auch mit der ORF-III-‚zeit.geschichte‘-Produktion ‚Reden statt Kämpfen – Österreich und die Sozialpartnerschaft‘ näher beleuchtet. Im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags runden passend dazu zwei Ausgaben der Reihe ‚Baumeister der Republik‘ über die maßgeblichen historischen Akteure Anton Benya und Rudolf Sallinger den Themenabend ab.“

ÖGB-Sekretär Mernyi: „Augenhöhe und aufeinander zugehen“

„Sozialpartnerschaft heißt Augenhöhe und aufeinander zugehen. Das bedeutet, dass wir als Österreichischer Gewerkschaftsbund alles tun, um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu wahren. Im Idealfall schaffen wir konstruktive Lösungen am Verhandlungstisch, manchmal werden sie auch erkämpft“, so der leitende Sekretär des ÖGB Willi Mernyi.

WKO-Vizepräsident Gady; „Stets stabiler Anker“

„Gerade in herausfordernden Zeiten haben sich die Sozialpartner stets als stabiler Anker erwiesen und für praxisnahe Lösungen gesorgt“, betont der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich, Philipp Gady. „Zum Beispiel gehen wichtige Initiativen während der Pandemie, wie die Einführung der Corona-Kurzarbeit oder die Homeoffice-Lösung, auf die Sozialpartner zurück. Ebenso braucht es in der aktuellen Energiekrise eine starke Sozialpartnerschaft. Ich freue mich daher, dass sich die Dokumentation ‚Reden statt Kämpfen‘ der nach wie vor großen Bedeutung der Sozialpartnerschaft widmet.“

Vierteiliger ORF-III-„zeit.geschichte“-Abend mit u. a. zwei Doku-Premieren

Die von Wolfgang Winkler gestaltete ORF-III-Neuproduktion „Reden statt Kämpfen – Österreich und die Sozialpartnerschaft“, hergestellt von Pammer Film, beleuchtet am Samstag, dem 19. November, um 20. 15 Uhr 75 Jahre heimischer Zeitgeschichte und lässt maßgebliche Protagonistinnen und Protagonisten wie u. a. Emmerich Tálos, Lore Hostasch, Reinhold Mitterlehner, Harald Mahrer, Renate Anderl, Wolfgang Katzian und Josef Moosbrugger zu Wort kommen. Nach der TV-Premiere als Auftakt eines vierteiligen „zeit.geschichte“-Abends zeigt ORF III zwei ebenfalls von Wolfang Winkler produzierte Ausgaben der Dokureihe „Baumeister der Republik“ über zwei bedeutende österreichische Politikerpersönlichkeiten, die prägend für die Entwicklung und das Funktionieren der Sozialpartnerschaft waren:

„Anton Benya“ (21.05 Uhr) und „Rudolf Sallinger“ (21.55 Uhr). Abschließend ist die Produktion „Einer rot, einer schwarz – Geschichte des Proporzes in Österreich“ (22.45 Uhr) zu sehen.

