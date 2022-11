10 Jahre re.comm: Jane McGonigal eröffnete heuer den Innovationskongress in Kitzbühel

Wien (OTS) - Gestern fand der Auftakt des exklusiven Innovations-Think Tanks in Kitzbühel statt. Bereits zum zehnten Mal reisten rund 280 Top-Manager:innen der Immobilienbranche an, um sich von Impulsen aus den verschiedensten Fachdisziplinen inspirieren zu lassen. Den Auftakt machte dabei Jane McGonigal mit ihrer Keynote „Bereit für alles – Wie man die Zukunft spielt“.

Die re.comm versteht sich bereits seit 2012 als visionäres und exklusives Forum, Ideenwerkstatt und Think Tank. Eingeleitet wurde der dreitägige Innovationskongress gestern von den Veranstalter:innen Reinhard Einwaller, Erfinder der re.comm und seiner Tochter Iris Einwaller, Geschäftsführende Gesellschafterin der epmedia Werbeagentur. „Vor 10 Jahren haben wir die re.comm ins Leben gerufen, um Top-Playern aus der Immobilienwirtschaft neue Denkanstöße und Visionen zu geben. Besonders in herausfordernden Zeiten – wie wir sie jetzt gerade erleben – sind solche interdisziplinären Impulse inspirierend, machen erfinderisch und bringen die Menschheit entscheidende Schritte vorwärts“, so Reinhard Einwaller.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird der Innovationskongress von einem Advisory Board begleitet – dieses Jahr bestehend aus Andreas Köttl, Vorstand von value one, und Peter Ulm, Geschäftsführer von Empira Management. Moderiert wird die re.comm bereits zum fünften Mal von dem Wirtschaftsjournalisten Nikolaus Jilch.

Den Auftakt gestern Abend machte Jane McGonigal mit ihrer Keynote „Bereit für alles – Wie man die Zukunft spielt“. In ihrem Vortrag erörterte sie, wie die Menschheit mit ungewissen Zukunftsaussichten besser umgehen kann, in dem man sogenannte „mentale Zeitreisen“ praktiziert. Dabei forderte die Computerspielexpertin die Besucher:innen auf, sich in verschiedene zukünftige Szenarien hineinzuversetzen. Unvorstellbares wurde plötzlich vorstellbar. Als Beispiel führte McGonigal die monetäre Kompensation von Schüler:innen für den Wissenserwerb und ihre Weiterbildung an. Was im ersten Moment undenkbar erscheint, ist bei genauerem Hinsehen kein abwegiger Gedanke: Der Staat investiert dadurch in zukünftige Fachkräfte, die in weiterer Folge die Grundpfeiler der Gesellschaft - wie beispielsweise das Gesundheitssystem – aufrechterhalten.

Anschließend ließen die Teilnehmer:innen den Abend der re.comm in dem traditionellen Restaurant „Mocking“ in Tracht ausklingen. Die Atmosphäre lud zum Netzwerken und Austauschen ein.

Insgesamt 22 Sponsoren unterstützen dieses Jahr den Real Estate Leaders Summit: 3SI Immogroup, Arnold Immobilien, DWK Die Wohnkompanie, EHL Immobilien, Empira Management, IMMOunited, MST Muhr Sanierungstechnik, ÖRAG Österreichische Realitäten, Plenus Immobilien, REIWAG Facility Services, S+B Gruppe, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen, S IMMO, Taylor Wessing, TPA Steuerberatung, TRIVALUE Management, UBM Development, value one, VMF Immobilien, willhaben Immobilien, WINEGG Realitäten und WISAG Facility Service. Hinzu kommen die Medienpartner Die Presse und Immobilien Magazin. Ohne diese außerordentliche Unterstützung, wäre die re.comm 22 nicht möglich.

Über die re.comm:

Die Zeit zwischen 16. bis 18. November 2022 steht in Kitzbühel ganz im Zeichen des Gedanken- und Meinungsaustauschs der internationalen Immobilienwirtschaft. An den drei Tagen treffen sich rund 280 Manager:innen der Immobilienbranche. Dabei lassen sie sich von zehn renommierten Vortragenden aus unterschiedlichsten Disziplinen inspirieren. Der bunte Mix aus verschiedenen Weltanschauungen und Persönlichkeiten zeichnet die re.comm 22 aus und beflügelt die Immobilienbranche auf ganz besondere Weise. Weitere Informationen finden Sie unter www.recomm.eu.



