AVISO: NEOS Wien Mitgliederversammlung

Samstag, 19.11.2022 | 10:00 Uhr | Uniqa Tower | 1020 Wien

Wien (OTS) - Fast auf den Tag genau 2 Jahre nach Angelobung der rotpinken Fortschrittskoalition lädt NEOS Wien kommenden Samstag zur Landesmitgliederversammlung ein. Diese steht ganz im Zeichen des bisher Erreichten und eines Ausblicks auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode.

Zum Auftakt der Versammlung sprechen NEOS Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger und NEOS Wien Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zu den Mitgliedern.

Abgestimmt wird unter den Mitgliedern über die NEOS-Positionen zum Stadtentwicklungsplan (STEP) 2035, der noch in dieser Legislaturperiode erstellt wird. Diese Positionen sind in einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung in den vergangenen sechs Monaten erarbeitet worden.

Zur Mitgliederversammlung laden wir die Vertreter:innen der Medien herzlich ein. Um Anmeldung wird gebeten.



NEOS Wien Mitgliederversammlung

Datum: 19.11.2022, 10:00 Uhr

Ort: UNIQA Tower, Platinum Vienna

Untere Donaustraße 21, 1020 Wien, Österreich

