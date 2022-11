Familienbund: Neuer Eltern-Kind-Pass zukunftsweisend

Familienbundforderungen erfüllt

Wien/St. Pölten (OTS) - „Der Eltern-Kind-Pass ist ein wichtiges Vorsorge-Instrument für Schwangere, Kinder und junge Eltern. Es ist jetzt ein sehr breites Leistungsspektrum im Ministerrat vorgestellt worden, welches die Familien noch besser unterstützt. Mit dieser Erweiterung wird eine zentrale Familienbund-Forderung erfüllt: es kommt die präventiv so bedeutende Elternbildung als weiterer Baustein hinzu“, freut sich Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier.

Der Eltern-Kind-Pass wird bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet und dient weiterhin als das Instrument, welches als Basis für das Kinderbetreuungsgeld gilt. „Die Kostenersätze und Vergütungen für Gesundheitsdienstleistende werden angepasst. Die Sozialversicherung wurde beauftragt, einen dazugehörigen Honorarkatalog zu verhandeln“ erklärt Baier.

„Besonders freut uns, dass die Elternbildung in den Katalog des Eltern-Kind-Passes Einzug hält und damit Eltern in ihrer Aufgabe stärkt. Es werden Eltern beim 1. Kind durch Familienberatungsstellen über die Themen „Eltern sein“, „Karenz“, „Kinderbetreuungsgeld“, „Papamonat“, „Elternteilzeit“, „Auswirkungen auf die Pension“ informiert. „All diese Themen sind wichtig für Eltern und das partnerschaftliche Elternsein, damit beide Elternteile ihrer Aufgabe gut gestärkt nachkommen können. Damit können viele schwierige Situationen in Familien verhindert werden. Gerade die Partnerschaftlichkeit kann viel Spannung aus dem Familienalltag nehmen“, betont Baier.

Die Elternberatung soll werdenden und frischgebackenen Eltern Orientierung für den neuen Lebensabschnitt geben, z.B. zu Themen wie Herausforderungen, die das Leben mit einem Kind und die Anforderung der Erwerbstätigkeit mit sich bringen. Ebenso wird es eine psychosoziale Beratung zu Beginn der Schwangerschaft geben.

„Um die werdenden Eltern bestmöglich zu unterstützen, soll der elektronische Eltern-Kind-Pass auch an Untersuchungen und wichtige Fristen erinnern, wie zum Beispiel Beginn des Mutterschutzes, Meldung Karenz/Papamonat, Beantragung Kinderbetreuungsgeld oder Familienzeitbonus“, freut sich Bernhard Baier über die Neuerungen, die ein besseres Service für Familien bedeuten.

„Der Eltern-Kind-Pass wird auch ständig weiterentwickelt werden und den Bedürfnissen der Familien angepasst. Österreich leistet hier hervorragende Arbeit für die Kindergesundheit. Wieder ist ein großer Wurf für Familien gelungen und unsere Arbeit bestätigt“, meint der Präsident des Österreichischen Familienbundes abschließend.

