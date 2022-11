Airbnb - Winter-Update 2022:

Airbnb-Starthilfe – die neue und einfache Art, als Gastgeber:in auf Airbnb loszulegen

Wien (OTS) -

Es wird noch leichter selbst Gastgeber:in auf der Plattform zu werden.

Brian Chesky, Mitbegründer und CEO von Airbnb, liefert dafür einen Beweis indem er selbst wieder Gastgeber wird und ein privates Zimmer in seinem Haus vermietet.

Hintergrund: Die steigender Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit stellen viele vor Herausforderungen. Es kann also lukrativ sein, zu vermieten.

Damit das möglich wird gibt es eine Reihe von Neuerungen wie bessere Schutzmaßnahmen oder mit der Airbnb-Starthilfe eine Art Mentoring Programm von erfahrenen Gastgebern.



Das Airbnb Update soll es für Millionen von Menschen noch leichter machen, selbst Gastgeber:in zu werden. Außerdem erweitert das Unternehmen die Schutzmaßnahmen im Rahmen von AirCover für Gastgeber:innen und fügt sechs neue Kategorien auf Airbnb hinzu.

Die Airbnb-Starthilfe – neue Gastgeber:in bekommen kostenlose individuelle Beratung durch einen erfahrenen Host.

– neue Gastgeber:in bekommen kostenlose individuelle Beratung durch einen erfahrenen Host. AirCover für Gastgeber:innen – für Gastgeber:innen wird der Rundum-Schutz ausgebaut. Dazu zählen: Die Verifizierung der Identität von Gästen, eine Technologie zur Überprüfung von Buchungen und Schutz bei Sachschäden in Höhe von bis zu 3 Millionen US-Dollar, einschließlich Schutz für Schäden an Autos, Booten, Kunstwerken und Wertsachen.

– für Gastgeber:innen wird der Rundum-Schutz ausgebaut. Dazu zählen: Die Verifizierung der Identität von Gästen, eine Technologie zur Überprüfung von Buchungen und Schutz bei Sachschäden in Höhe von bis zu 3 Millionen US-Dollar, einschließlich Schutz für Schäden an Autos, Booten, Kunstwerken und Wertsachen. Neue Kategorien auf Airbnb – sechs neue Kategorien von Unterkünften zur Erkundung neuer Regionen und Reisezielen.

„Airbnb wurde während einer Rezession geboren. Joe und ich konnten unsere Miete nicht mehr bezahlen, also bliesen wir drei Luftmatratzen auf und schufen so ein ‚AirBed & Breakfast‘. Und schon bald schlossen sich Menschen auf der ganzen Welt unserer Idee an“, sagt Brian Chesky, CEO und Mitbegründer von Airbnb. „Genau wie während der großen Rezession im Jahr 2008 sind die Menschen aktuell besonders daran interessiert, Gäste in ihrem Zuhause zu beherbergen und sich auf diese Weise etwas dazuzuverdienen. Aus diesem Grund präsentieren wir für Millionen von Menschen eine einfache Möglichkeit, ihre Unterkunft auf Airbnb anzubieten: Mit der Airbnb-Starthilfe erhalten alle neuen Gastgeber:innen eine kostenlose individuelle Beratung durch einen Superhost – von der ersten Frage bis zur ersten Buchung. Und dank noch mehr AirCover für Gastgeber:innen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um als Gastgeber:in loszulegen.“

Neue Unterkünfte auf Airbnb verzeichnen meist in kürzester Zeit ihre erste Buchung. Die Hälfte der Unterkünfte, die im dritten Quartal 2022 neu eingestellt und gebucht wurden, erhielten ihre erste Buchung innerhalb von drei Tagen. Außerdem sind starke Wachstumsraten bei neuen Gastgeber:innen zu verzeichnen, insbesondere in bestimmten Ländern mit hohen Inflationsraten.

Jetzt neu: die Airbnb-Starthilfe

Im vergangenen Jahr haben mehr als 30 Millionen Menschen die Airbnb-Plattform besucht, um sich über das Gastgeben zu informieren. Ab sofort wird der Einstieg für Millionen von Menschen noch leichter. Die Airbnb-Starthilfe bietet Folgendes:

Individuelle Beratung durch Superhosts : Neue Gastgeber:innen werden mit einem Superhost vernetzt, der sie von der ersten Frage bis zum ersten Gast kostenlos betreut. Dabei können neue Gastgeber:innen und Superhosts sich über Audio, Video oder Nachrichten austauschen. Wir starten mit 1.500 Superhosts in über 80 Ländern, die dabei unterstützen, neuen Gastgeber:innen den Einstieg zu erleichtern.

: Neue Gastgeber:innen werden mit einem Superhost vernetzt, der sie von der ersten Frage bis zum ersten Gast kostenlos betreut. Dabei können neue Gastgeber:innen und Superhosts sich über Audio, Video oder Nachrichten austauschen. Wir starten mit 1.500 Superhosts in über 80 Ländern, die dabei unterstützen, neuen Gastgeber:innen den Einstieg zu erleichtern. Ein erfahrener Gast für die erste Buchung : Neue Gastgeber:innen können auswählen, für die erste Buchung einen erfahrenen Gast zu begrüßen, der bereits mindestens drei Aufenthalte und gute Bewertungen auf Airbnb vorzuweisen hat.

: Neue Gastgeber:innen können auswählen, für die erste Buchung einen erfahrenen Gast zu begrüßen, der bereits mindestens drei Aufenthalte und gute Bewertungen auf Airbnb vorzuweisen hat. Spezielle Unterstützung von Airbnb: Neue Gastgeber:innen erhalten mit nur einem Fingertipp Zugang zu einem speziell geschulten Team von Community-Support-Mitarbeiter:innen. Diese können bei allen Fragen behilflich sein – von Problemen mit dem Airbnb-Konto bis hin zur Bezahlung. Der Airbnb-Support ist per Telefon, Nachricht oder E-Mail in über 42 Sprachen verfügbar.

Noch mehr AirCover für Gastgeber:innen

Im vergangenen November wurde AirCover als Rundum-Versicherungsschutz vorgestellt, um allen Gastgeber:innen auf Airbnb Sicherheit zu bieten. Heute präsentiert Aribnb eine wichtige Erweiterungen von AirCover für Gastgeber:innen:

Verifizierung der Identität von Gästen : Wir erweitern die Verifizierung der Identität auf alle buchenden Gäste, die in 35 der gefragtesten Länder und Regionen auf Airbnb reisen – das umfasst 90 % aller Buchungen. Ab Frühjahr 2023 werden wir die Verifizierung der Identität von Gästen weltweit anbieten.

: Wir erweitern die Verifizierung der Identität auf alle buchenden Gäste, die in 35 der gefragtesten Länder und Regionen auf Airbnb reisen – das umfasst 90 % aller Buchungen. Ab Frühjahr 2023 werden wir die Verifizierung der Identität von Gästen weltweit anbieten. Technologie zur Überprüfung von Buchungen : Wir führen unsere eigene Technologie zur Überprüfung von Buchungen in den USA und Kanada ein. Diese Technologie soll dazu beitragen, das Risiko von Störungen durch Partys zu verringern. Wir werden unsere Technologie zur Überprüfung von Buchungen ab Frühjahr 2023 weltweit anbieten.

: Wir führen unsere eigene Technologie zur Überprüfung von Buchungen in den USA und Kanada ein. Diese Technologie soll dazu beitragen, das Risiko von Störungen durch Partys zu verringern. Wir werden unsere Technologie zur Überprüfung von Buchungen ab Frühjahr 2023 weltweit anbieten. Schutz bei Sachschäden in Höhe von bis zu 3 Millionen US-Dollar : Wir verdreifachen den Schutz bei Sachschäden von 1 Million US-Dollar auf 3 Millionen US-Dollar. Dieser Schutz gilt sowohl für Unterkünfte als auch für darin enthaltenes Eigentum.

: Wir verdreifachen den Schutz bei Sachschäden von 1 Million US-Dollar auf 3 Millionen US-Dollar. Dieser Schutz gilt sowohl für Unterkünfte als auch für darin enthaltenes Eigentum. Schutz für Autos und Boote : Wir bieten jetzt auch Schutz für Schäden an Autos, Booten und anderen Wasserfahrzeugen, die auf dem Grundstück von Gastgeber:innen parken oder lagern.

: Wir bieten jetzt auch Schutz für Schäden an Autos, Booten und anderen Wasserfahrzeugen, die auf dem Grundstück von Gastgeber:innen parken oder lagern. Schutz für Kunstwerke und Wertsachen : Noch mehr Kunstwerke, Schmuck und Sammlerstücke werden jetzt zum geschätzten Wert repariert oder ersetzt.

: Noch mehr Kunstwerke, Schmuck und Sammlerstücke werden jetzt zum geschätzten Wert repariert oder ersetzt. Erleichterter Vorgang, um eine Forderung geltend zu machen: Die Geltendmachung einer Forderung im Rahmen des AirCover-Schutzes bei Sachschäden ist jetzt in wenigen einfachen Schritten möglich, und der gesamte Vorgang von der Geltendmachung bis zur Auszahlung lässt sich leicht verfolgen.

Neue Kategorien auf Airbnb

Im Mai wurden die Kategorien auf Airbnb vorgestellt, die eine völlig neue Art der Suche ermöglichen. Heute gibt es sechs neue Kategorien:

Neu – Unterkünfte, die innerhalb der letzten 10 Wochen neu auf Airbnb eingestellt wurden.

– Unterkünfte, die innerhalb der letzten 10 Wochen neu auf Airbnb eingestellt wurden. Weit oben – Unterkünfte in einer Höhe von etwa 3.000 Metern oder mehr über dem Meeresspiegel, oft mit atemberaubender Aussicht.

– Unterkünfte in einer Höhe von etwa 3.000 Metern oder mehr über dem Meeresspiegel, oft mit atemberaubender Aussicht. Angesagt – Unterkünfte mit besonders guter Bewertung, die im Vergleich zur Vorwoche mehr Aufrufe erhalten haben.

– Unterkünfte mit besonders guter Bewertung, die im Vergleich zur Vorwoche mehr Aufrufe erhalten haben. Barrierearm – Unterkünfte mit rollstuhlgerechtem Zugang und stufenlosen Wegen in die Unterkunft, ins Schlafzimmer und ins Badezimmer.

– Unterkünfte mit rollstuhlgerechtem Zugang und stufenlosen Wegen in die Unterkunft, ins Schlafzimmer und ins Badezimmer. Spielen – Unterkünfte mit Basketballplätzen, Spielzimmern, Minigolf, Wasserrutschen und mehr.

– Unterkünfte mit Basketballplätzen, Spielzimmern, Minigolf, Wasserrutschen und mehr. Hanoks – traditionelle koreanische Unterkünfte, die aus natürlichen Materialien gebaut sind.

Außerdem verbessert Aribnb die Darstellung der Kategorien. Wenn zum Beispiel kürzlich nach Unterkünften im Wachau gesucht wurde, wird beim Öffnen der Airbnb-App die Kategorie „Weinregionen“ angezeigt. Außerdem werden bei der Darstellung der Kategorien in den Suchergebnissen noch mehr Details genannt. So wird beispielsweise bei Unterkünften mit atemberaubender Aussicht die genaue Art der Aussicht aufgelistet, und bei Unterkünften in der Nähe von Nationalparks wird die Entfernung zum Parkeingang angezeigt.

Weltweite Einführung ab heute

Die Airbnb-Starthilfe, die Erweiterung von AirCover für Gastgeber:innen und neue Kategorien auf Airbnb werden ab dieser Woche weltweit eingeführt.





