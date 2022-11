Gödl: Beste Sozialpolitik ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik

Wien (OTS) - "Die beste Sozialpolitik ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik, und diese ist das beste Programm gegen Armutsgefährdung", sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Ernst Gödl bei der Budgetdebatte zum Kapitel Arbeit. Er betonte, dass die Arbeitslosigkeit aktuell Mitte November auf dem niedrigsten Stand seit elf Jahren sei. Vergleiche man die Zahlen mit 2019 – also vor der Pandemie, so seien über 37.000 Personen weniger arbeitslos. Die Maßnahmen in der Corona-Krise hätten gewirkt. Während die SPÖ früher Arbeitslosigkeit verwaltet habe, betreibe die ÖVP aktive Arbeitsmarktpolitik.

"Diese aktive Arbeitsmarktpolitik setzen wir mit dem neuen Budget und innovativen Ideen fort", verwies Gödl unter anderem auf das Programm "Sprungbrett" für den beruflichen Wiedereinstieg für Langzeitbeschäftigungslose und Maßnahmen im Pflegebereich wie das Pflegestipendium. Mit dem Programm "Sprungbrett" sollen 50.000 langzeitarbeitslose Personen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Bis Ende Oktober wurden bereits 44.200 Personen gefördert. 35 Prozent davon sind über 50 Jahre; 44 Prozent hatten vorher zwei Jahre lang keine Arbeit. "Mit derartigen Programmen schaffen wir es, dass Menschen Arbeit finden." Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels gibt es zusätzlich 120 Millionen Euro.

Es gelte weiterhin: Nicht Arbeitslosigkeit verwalten, sondern aktive Arbeitsmarktpolitik betreiben, schloss der Mandatar. (Schluss)

