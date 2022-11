18. Bezirk: Chanson-Abend mit dem Duo „Damenspitz“

Wien (OTS) - Wer amüsante, nachdenkliche und kritische Chansons in deutscher Sprache hören will, kommt beim Gastspiel des Duos „Damenspitz“ am Donnerstag, 17. November, im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) auf seine Kosten. Um 19.30 Uhr startet das Konzert der beiden Sängerinnen, deren erstes Album „Die Straße meines Lebens“ ein großer Erfolg war. Das gefragte Musik-Duo „Damenspitz“ besteht aus Andrea Schlor und Saskia Fanta. Die charmanten Künstlerinnen tragen bei dem Konzert auch die Queer-Hymne „So wie ich bin, so ist es gut“ vor. Der Eintritt zum Konzert-Abend mit dem Titel „Die Straße meines Lebens“ ist kostenlos. Das Publikum soll die geltenden Corona-Vorschriften befolgen.

Für die Organisation der Veranstaltung sorgt der Kultur-Verein „Initiative Währing“. Die Vereinsleute realisieren das Projekt gemeinsam mit dem Team „Queer Währing“. Der Bezirk unterstützt das Konzert. Ausgabe von Zählkarten: Bezirksvorstehung Währing (1. Stock im Amtsgebäude Martinstraße 100). Informationen über den Verein im Internet: www.kulturinitiative18.at.





