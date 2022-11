FW Wien: Aufgrund der Initiative der Freiheitlichen Wirtschaft wurde die Sonntagsöffnung im Wirtschaftsparlament der WK Wien beschlossen.

Pisec: Der Antrag wurde gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund mehrheitlich angenommen.

Wien (OTS) - Der Spartenobmann-Stellvertreter Wien Reinhard Pisec sagt: „Es ist untragbar, wenn der Spartenobmann Rainer Trefelik nicht einmal dem Einzelhandel in schweren Zeiten wie diesen einen offenen Adventsonntag gönnt und damit den fleißigen Unternehmern in den Rücken fällt.“

Der offene Adventsonntag im vergangen Jahr zählt als Erfolgsgeschichte. Wien ist beinahe die einzige Metropole weltweit, in der nicht einmal am Adventsonntag die Geschäfte offen haben dürfen. „Auf welcher Grundlage trifft Herr Trefelik seine Aussagen?“, stellt Pisec die Frage in den Raum.

Es wäre die Aufgabe der WKO sich um die Interessen der Wirtschaft zu kümmern und nicht die immer wiederkehrenden Argumente der Gewerkschaft zur Sonntagsöffnung zu übernehmen. Die Adventzeit ist mit Abstand die umsatzstärkste Periode im gesamten Jahr. Wenn Herr Trefelik mit seinen Worten andeutet, dass geschlossene Geschäfte die Ertragskraft eines Unternehmens stärken mögen, so ist dies freilich ein Unsinn.

Es stellt sich die Frage, wie weit die Wirtschaftskammer Wien ihre demokratischen Strukturen überhaupt ernst nimmt. „Richard Lugner bekommt in seiner Forderung nach zumindest einem offenen Adventsonntag volle Unterstützung der Freiheitlichen Wirtschaft Wien“, stellt Pisec klar.

