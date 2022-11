Galakonzert zu 50 Jahre LICHT INS DUNKEL, neue Dokus und mehr: Die ORF-III-Höhepunkte der nächsten Woche

Von 21. bis 27. November

Wien (OTS) - Musikalisches Highlight mit Kaufmann, Beczała und Co:

„Klassikstars aus der Wiener Staatsoper“ anlässlich 50 Jahre LICHT INS DUNKEL

Am Sonntag, dem 27. November 2022, präsentiert ORF III mit „Klassikstars aus der Wiener Staatsoper“ (20.15 Uhr) ein Galakonzert der Superlative anlässlich 50 Jahre „Licht ins Dunkel“. Mit dabei sind nicht nur Publikumslieblinge wie die Sängergrößen Jonas Kaufmann, Piotr Beczała, Patricia Nolz, Maria Nazarova und Erwin Schrott oder die Schauspieler Grischka Voss und Markus Hering, sondern auch Nachwuchstalente wie Eduard Steude, Julia Dueñas und die Wiener Sängerknaben. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Tanzperformance eines Duos der „Ich bin O.K“-Dance Company. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt unter der Leitung von Leo Hussain. Bereits am Freitag, dem 25. November, meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit einer Spezialausgabe zum Galakonzert aus der Wiener Staatsoper.

Noch mehr Kultur: Eröffnung Buch Wien in „Kultur Heute“, „Inspektor Marek“-Abend zum 100. Geburtstag von Kurt Jaggberg

Am Mittwoch, dem 23. November, besucht Patrick Zwerger in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die Eröffnung der diesjährigen Buch Wien, die heuer in Hunderten Bühnengesprächen und Podiumsdiskussionen 471 Autorinnen und Autoren sowie Expertinnen und Experten aus 28 Nationen zum angeregten wie anregenden Meinungsaustausch zusammenbringt. Anlässlich des 100. Geburtstags des österreichischen Schauspielers Kurt Jaggberg zeigt ORF III am Freitag, dem 25. November, drei Filme der „Inspektor Marek“-Krimiserie, mit Fritz Eckhardt als Oberinspektor Marek und Kurt Jaggberg in seiner Rolle als Bezirksinspektor Otto Wirz. Den Anfang macht ab 20.15 Uhr „Mordverdacht“, danach folgen die Fälle „Die Samtfalle“ (21.50 Uhr) und „Frauenmord“ (23.25 Uhr).

„ORF III Themenmontag“ über Preiserhöhungen, 125 Jahre Secession im „ORF III Kulturdienstag“

Der „ORF III Themenmontag“ am 21. November präsentiert zwei Dokumentationen, die sich mit steigenden Preisen und versteckten Preiserhöhungen befassen. Längst hat die Teuerungswelle auch die Grundnahrungsmittel in den Supermärkten erreicht. Brot, Fleisch, Käse und Milch sind für viele Normalverdiener beinahe unerschwinglich geworden. Am Bio-Regal gehen viele längst vorbei – viele Waren dort grenzen mittlerweile an Luxus. Doch wer macht diese Preise? Dieser Frage geht der Film „Die Preis-Macher – Warum wir im Supermarkt so viel zahlen“ (20.15 Uhr) nach. Danach folgt die Produktion „Versteckte Preiserhöhung – Wie Verbraucher getäuscht werden“ (21.05 Uhr).

Der „ORF III Kulturdienstag“ am 22. November beleuchtet – nach der „Erbe Österreich“-Ausgabe „Burgen und Schlösser in Österreich – Von der Südsteiermark nach Slowenien“ (20.15 Uhr) – „Die Finanziers des Jugendstils – 125 Jahre Secession“ (21.05 Uhr). Der Film zeigt Entstehung und Entwicklung der weltweit ältesten unabhängigen und ausdrücklich der zeitgenössischen Kunst gewidmeten Wiener Künstlervereinigung.

„Heimat Österreich“- und „Landleben“-Premieren über Bad Goisern und Riegersburg

Am Mittwoch, dem 23. November, feiern ab 20.15 Uhr zwei Dokumentationen der Reihen „Heimat Österreich“ und „Landleben“ Premiere: Zunächst führt „Heimat Österreich“ „Rund um Goisern“: Bad Goisern ist bekannt für seine Menschen, deren Musik und Bräuche und das spezielle Schuhwerk, das dort gefertigt wird. Wunderbar gelegen zwischen den Bergen des Salzkammergutes und am Hallstättersee werden in der Region Tradition und Brauchtum noch gelebt. Die Filmemacher Thomas Hackl und Martina Hechenberger besuchen u. a. die Schafbauern Martina und Hubert Unterberger, den traditionellen „Goiserer“ Schuhmacher Philipp Schwarz, die Almwirte der Hütteneckalm Karin und Dominik Peinsteiner, Berufsfischer Hubert Wimmer sowie Bootsbauer Gerald Glatz.

Danach begibt sich ein neuer „Landleben“-Film „Rund um Riegersburg“ (21.05 Uhr). Wenn der Herbst die Steiermark bunt färbt, richten sich die Augen jedes Jahr auf das Vulkanland im Oststeirischen Hügelland. Gestalter Michael Weinmann hat die einzigartige Region erkundet und zeigt sowohl die landschaftliche Schönheit als auch die eng mit der Natur verbundenen Menschen.

„zeit.geschichte“-Neuproduktion zum 125-Jahr-Jubiläum Flexenstraße

Am Samstag, dem 26. November, erzählt die neue „zeit.geschichte“ Produktion „Pionierprojekt am Arlberg – Die Flexenstraße“ (19.25 Uhr) die Geschichte dieser baulichen Meisterleistung, die 2022 ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Zwischen 1895 und 1897 erbaut, führt die Flexenstraße über Warth bis ins Lechtal und hat großen Anteil an der Belebung des Tourismus. Sie erschließt auch die Skiorte Lech und Zürs, die später zu prominenten Hotspots der Wintersaison wurden und in denen etwa auch die englische Königsfamilie urlaubte. Früher wurden im Winter die Gäste von Stuben, Zürs und Lech in Langen am Bahnhof mit Schlitten und ab Mitte der 1930er Jahre mit Raupenfahrzeugen abgeholt.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

