Die FIFA WM 2022 im ORF: Das multimediale Online-Package

Streaming-Schwerpunkt u. a. mit WM-Übertragungen in der ORF-TVthek in UHD

Wien (OTS) - Alles, was das Fan-Herz begehrt, steht im multimedialen Online-Package des ORF zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar bereit. Auf sport.ORF.at inkl. Sport-Newsroom, im „ORF Fußball“-Special und auf der ORF-TVthek dreht sich ab 20. November alles um König Fußball: Der Streaming-Schwerpunkt umfasst sämtliche ORF-Übertragungen, dazu gibt es exklusiv auf der ORF-TVthek die ORF-Spiele auch in UHD, ergänzt durch spezielle Zusatz-Feeds z. B. mit Stadion-Atmosphäre. Die umfassende aktuelle Berichterstattung – von einem Live-Blog über ausführliche Storys, Reportagen und Analysen bis hin zu umfangreichen Tabellen – informiert außerdem laufend über das Geschehen. Mit diesem Package wird die WM auch im Web und via App zum Sporterlebnis der Sonderklasse.

Dr. Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung:

„Mit den umfangreichen Live-Streams, VoDs, Zusatz-Feeds sowie den exklusiven UHD-Streams auf der TVthek setzen wir bei der Fußball-WM einen Streaming-Schwerpunkt. Damit rücken wird die Bereitstellung und Weiterentwicklung multimedialer Contents auch im Sport-Großevent-Bereich für das Publikum verstärkt in den Mittelpunkt der Online-Berichterstattung.“

Topaktuelles Info-Package auf sport.ORF.at

sport.ORF.at präsentiert alle Infos, Daten und Fakten rund um die WM in einem großen redaktionellen Schwerpunkt. Tägliche Storys über Spiele und Mannschaften, spannende Hintergrund-Reportagen, ausführliche Vorberichte und Analysen, aber auch ein minutenaktueller Live-Blog bei Highlight-Partien sowie exklusive Berichte und Interviews: Dies alles steht im Mittelpunkt der Berichterstattung von sport.ORF.at zur WM in Katar, womit der Channel für alle Fans laufend sowohl einen schnellen Überblick zum Geschehen als auch alle wissenswerten Details liefert. Alle relevanten Tabellen sind wie gewohnt im Datenteil zu finden.

Live-Streams aller ORF-Spiele sowie spezielle Zusatz-Streams

Multimediales Herzstück der WM-Berichterstattung ist das umfassende Streaming-Angebot im sport.ORF.at-Newsroom, auf der ORF-TVthek und im „ORF Fußball“-Special: Alle im ORF-Fernsehen übertragenen Spiele sowie ORF-TV-Sendungen rund um das Geschehen in Katar werden im Live-Stream angeboten. Selbstverständlich kann man alles Wesentliche auch nachträglich genießen – dafür sorgen Video-on-Demand-Highlights und Best-of-Clips der Partien (jeweils für 24 Stunden nach der TV-Ausstrahlung verfügbar). Auch alle weiteren Sendungen – vom WM-Studio bis zu den Zusammenfassungen nicht direkt im ORF übertragener Spiele – werden online abrufbar sein.

Auf ein ganz spezielles Service können sich Fußball-Fans außerdem freuen: Sie haben – zusätzlich zu den Live-Streams vom linearen TV – auch die Wahl zwischen vier Zusatz-Streams und können damit direkt Stadion-Atmosphäre schnuppern, den Taktik-Feed mitverfolgen oder das Spiel aus Sicht von Team A bzw. Team B betrachten.

WM in UHD exklusiv auf der ORF-TVthek

Im Rahmen der Multimedia-Offensive des ORF wartet die ORF-TVthek außerdem mit einem weiteren, exklusiven Highlight auf: Die Live-Streams von im ORF-Fernsehen übertragenen Spielen der Fußball-WM können in glasklarer UHD-Qualität über die Video-Plattform abgerufen werden. Was man dazu braucht: Ein UHD-fähiges Smart-TV-Gerät (Samsung, LG) mit installierter aktueller ORF TVthek-App oder eine Apple TV 4K-Box bzw. einen Edge- oder Safari-Browser mit HEVC-Unterstützung (Plugin, Hardware) sowie eine Internetleitung mit dauerhaft mind. 25 MBit/s. Einem WM-Erlebnis in ganz besonders gestochen scharfen Bildern steht dann nichts mehr im Wege.

Upgrade von „ORF Fußball“-Special zur WM

Das „ORF Fußball“-Special präsentiert sich rechtzeitig zur WM mit einem Upgrade und liefert u. a. in aufgefrischtem Design die WM-Berichterstattung von sport.ORF.at inkl. der ORF-TVthek-Live- und Zusatz-Streams für ein Second-Screen-Erlebnis via Web und App.

Das WM-Angebot von ORF extra

Auf ORF extra (extra.ORF.at) können Fans im Rahmen eines Quiz ihr Wissen rund um das nationale und internationale Fußballgeschehen testen sowie den offiziellen Matchball der WM gewinnen. Außerdem liefert ein Newsletter alle Übertagungstermine des ORF.

Das ORF TELETEXT-Special

Auch die Leserinnen und Leser des ORF TELETEXT finden im Rahmen des eigens gestalteten Schwerpunkts alle Infos rund um das Turnier:

Live-Ticker bei ausgewählten Partien, tägliche Storys und ein ausführlicher Tabellenteil ab Seite 780 präsentieren das Geschehen bei der WM aktuell und kompakt.

