Protestkundgebung: "Stoppt die Atombombe des iranischen Regimes!"

Ein Regime, das Menschen auf den Straßen massakriert, muss sanktioniert werden

Wien (OTS) - Während mehr als 220 iranische Städte seit neun Wochen in einem Volksaufstand in Flammen stehen und die Iraner einstimmig einen Regimewechsel fordern und zeitgleich mit der Tagung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, werden in Wien lebende Iraner, Unterstützer des Nationalen Widerstandsrates des Iran (NWRI), eine Kundgebung abhalten, um dazu aufzurufen, das iranische Regime für die Tötung von Protestierenden und für seine Bestrebungen zum Erwerb von Atomwaffen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Teilnehmer werden den einheitlichen Ruf aus dem Iran nach einem Regimewechsel wiederholen und auf die dreisten Verstöße des klerikalen Regimes gegen den JCPOA, die militärischen Dimensionen des iranischen Atomprogramms und dessen verdeckten Aktivitäten, sein Programm für ballistische Raketen, den staatlich gesponserten Terrorismus, insbesondere in Europa, und seine eklatanten Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen.

Die Teilnehmer fordern entschlossenes Handeln und umfassende Sanktionen gegen das Teheraner Regime anstatt Zugeständnisse an die Mullahs, um den globalen Bedrohungen durch das Regime entgegenzutreten.

Kundgebung

Datum: 17.11.2022, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Vienna International Centre (VIC)

Muhammad-Asad-Platz, 1220 Wien, Österreich

Kundgebung

Datum: 18.11.2022, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Vienna International Centre (VIC)

Muhammad-Asad-Platz, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ehsan Ayatollahi

+43 699 14054869