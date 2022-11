Österreichische Agenturen gewinnen bei den Drupal Splash Awards 2022 in Hamburg fünf Awards und drei Sonderpreise

Hamburg (OTS) - Am Donnerstag, den 11. November 2022, fand die fünfte Verleihung der Drupal Splash Awards in Hamburg statt. ​Nach einer pandemiebedingten Pause im Jahr 2021 wurden heuer 35 Drupal-Projekte aus dem deutschen und österreichischen Raum nominiert. Heuer wurden die Gewinner-Projekte und die Zweitplatzierten in neun Kategorien sowie mit sechs Sonderpreisen ausgezeichnet. Insgesamt vier erste Plätze, ein zweiter Platz sowie drei Sonderpreise gingen dabei an österreichische Drupal-Projekte!

Die österreichische Drupal Community war mit Projekten von acolono (3 Nominierungen), EOR Digital x KEINE AGENTUR (3x), drunomics (2x), W1 Omnichannel Marketing (2x), lowfidelity heavy industries (1x) und Sunlime Web Innovations (1x) zahlreich vertreten.

Gewinner der Kategorie Verlage/Medien, „Greatest Business Case“ und „Best Austrian Project“

Der Splash Award in der Kategorie Verlage/Medien geht an drunomics für die “k-digital Multisite Installation” der KURIER Digitalangebote futurezone.at, events.at und freizeit.at.

Gewinner der Kategorie Non-Profit

Als beste Website des Jahres in der Kategorie Non-Profit wurde der „Relaunch von Ärzte Ohne Grenzen Österreich mit Drupal 9“ der Drupal Agentur acolono ausgezeichnet.

Gewinner der Kategorie Enterprise National und „Most inspiring technical solution“

Dieser Splash Award ging ebenfalls an drunomics. Das Projekt „VALUITA - das Veranlagungsunternehmen mit der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Immobilienexperten.” wurde mit dem Sonderpreis „Most inspiring technical solution“ ausgezeichnet.

Gewinner der Kategorie E-Commerce

Als E-Commerce Projekt des Jahres wurde das Projekt „Webshop Relaunch und Salesforce Integration für WWF Schweiz“ der Drupal Agentur acolono aus Österreich ausgezeichnet.

Zweiter Platz in der Kategorie Enterprise International

Das Projekt „Igo industries“ der Agentur acolono wurde mit dem zweiten Platz in der Kategorie Enterprise International ausgezeichnet.

Dank an die Sponsoren: Acquia, platform.sh und Pantheon.

Weitere Gewinner der 5. Splash Awards im Überblick

Kategorie Gesundheitswesen Gewinner: 1xINTERNET - Game-Changer für die Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe. Kategorie Bildung Gewinner: Factorial - dpa-Factify - E-Learning-Plattform für Qualitätsjournalismus. Kategorie Enterprise International Gewinner: UEBERBIT - MyPTV. Kategorie Lösungen Gewinner: LakeDrops und OpenCampus - ECA – Neue Rules Engine für Drupal 9+ mit BPMN UI. Kategorie Regierung Gewinner: Tojio - Zentrum KlimaAnpassung.

Besondere Auszeichnungen:

Biggest Contribution Value & Best German Project: LakeDrops und Open Campus – ECA. Best Design & UX: undpaul - NürnbergMesse: Unternehmenswebseite und Content-Marketing-Plattform vereint. Community Award: CoWain - Drupal Modul Siwecos.Gewinner der Herzen: Factorial - Website-Relaunch einer international agierenden, ökologischen Non-Profit-Organisation. Weitere Informationen unter www.splashawards.de

Rückfragen & Kontakt:

Drupal Austria - Verein zur Förderung und Unterstützung der Opensource-Software Drupal

Mag. Christian Ziegler, Obmann

c.ziegler @ drupal-austria.at

https://www.drupal-austria.at/