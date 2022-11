Appian tritt dem PartnerConnect Solution Alliance Ökosystem von Guidewire bei

Berlin (ots/PRNewswire) - Appian (Nasdaq: APPN) ist dem Guidewire PartnerConnect-Programm als Solution Partner auf Select-Ebene beigetreten – und zwar als Partner für die Erlebnisentwicklung. Die Appian Prozessautomatisierungsplattform lässt sich direkt in die Guidewire Cloud APIs und die Jutro Digital Plattform integrieren.

„Wir freuen uns, dem PartnerConnect-Ökosystem von Guidewire als Lösungspartner mit dem Focus auf Erlebnisentwicklung beiwohnen", sagt Michael Beckley, Gründer und Chief Technology Officer von Appian. „Die Geschwindigkeit und Flexibilität von Appian ist die perfekte Ergänzung zur Cloud-first-Strategie von Guidewire. Gemeinsam schaffen die Teams von Appian und Guidewire neue digitale Erlebnisse und Werte für die Prozessautomatisierung für Versicherer, die sich direkt in die Guidewire-Plattform integrieren lassen."

Appian ermöglicht es Versicherern, ihr Geschäft zu beschleunigen, indem sie komplexe Versicherungsprozesse system- und teamübergreifend erkennen, gestalten und automatisieren. Dies steigert die Effizienz, senkt die Kosten und verbessert die Kundenzufriedenheit. Die Appian Ready for Guidewire-Integration wird die Cloud-Transformation und größere Automatisierungsmöglichkeiten beschleunigen. Die anfängliche Integration mit InsuranceSuite wird sich auf gewerbliche Sparten konzentrieren und eine einheitliche Arbeitsoberfläche für gewerbliche Versicherer bieten.

„Wir freuen uns, Appian als neuen PartnerConnect Solution Partner begrüßen zu dürfen und die Leistungsfähigkeit der Guidewire Cloud mit der Geschwindigkeit und Agilität der Appian Prozessautomatisierungsplattform zu kombinieren", so Eugene Lee, Senior Vice President und General Manager, InsuranceSuite, Guidewire. „Durch diese Zusammenarbeit sind Versicherer in der Lage, schnell überzeugende cloudbasierte digitale Erlebnisse für eine sich ständig verändernde Markt- und Geschäftslandschaft zu schaffen und zu verwalten."

Über Appian Appian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden – Process Mining + Workflow + Automation – in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.

Über das Guidewire PartnerConnect-Ökosystem und Ready for Guidewire Das Guidewire-Lösungsökosystem ist das größte in der Schaden- und Unfallversicherung mit über 160 Lösungspartnern, die mehr als 170 Integrationen im Guidewire-Marktplatz anbieten. Die Guidewire PartnerConnect Solution Partner bieten Software-, Technologie- und Datenlösungen sowie Supportleistungen für Versicherungen an. Durch die Entwicklung und Bereitstellung von Integrationen, Erweiterungen, Anwendungen und anderen ergänzenden Lösungen für Guidewire-Produkte tragen unsere Lösungspartner dazu bei, den Geschäftswert und die Innovation für Versicherer zu steigern. Alle "Ready for Guidewire"-Partnerlösungen sind auf Sicherheit, Qualität und Kompatibilität mit Guidewire geprüft und können auf dem Guidewire Marketplace gefunden werden. Weitere Informationen zu Guidewire PartnerConnect finden Sie hier: https://www.guidewire.com/de/partnerconnect

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, der P&C-Versicherer vertrauen, um sich zu engagieren, zu innovieren und effizient zu wachsen. Wir kombinieren Digitalisierung, Kernfunktionen, Analytik und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 500 Versicherer in 38 Ländern, von neuen Unternehmen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns ständig weiter, um ihren Erfolg zu ermöglichen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Implementierungsbilanz mit mehr als 1.000 erfolgreichen Projekten, unterstützt durch das größte F&E-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marktplatz bietet Hunderte von Anwendungen, die die Integration, Lokalisierung und Innovation beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.com/de/ oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

