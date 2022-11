„Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ am 18. November live aus den Sofiensälen in ORF 2

Mit Helene Fischer, Sarah Connor, David Garrett, Josh., Melissa Naschenweng und DJ Ötzi

Wien (OTS) - Zahlreiche prominente Gäste setzen am Freitag, dem 18. November 2022, bei der „Gala für LICHT INS DUNKEL“ live ab 20.15 Uhr in ORF 2 ein Zeichen für Solidarität und Menschlichkeit. Unterstützt wird die ORF-Aktion von zahlreichen Stars und Publikumslieblingen, die für den guten Zweck auf ihre Gagen verzichten – etwa Helene Fischer, David Garrett, Josh. und Melissa Naschenweng. Sarah Connor und DJ Ötzi, die Songs aus ihren neuen und jeweils ersten Weihnachtsalben präsentieren. DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie stehen außerdem als Duett auf der Bühne. Des Weiteren mit dabei: die „Goldene Note“-Gewinnerinnen Sona Tamura am Klavier und Valentina Schwinge an der Violine. Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler nehmen mit u. a. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sowie zahlreichen Prominenten des öffentlichen Lebens, darunter Cornelius Obonya, Barbara Stöckl, Tobias Pötzelsberger, Silvia Schneider, Daniel Serafin, Claudia Reiterer, Julian Waldner und Philipp Jelinek, am Spendentelefon 0800 664 24 12 die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen.

Sarah Connor: „Ich freue mich sehr, beim 50-jährigen Jubiläum von LICHT INS DUNKEL in den wunderschönen Sofiensälen dabei sein zu können und hiermit einen kleinen Beitrag zum Aufruf für eine hoffentlich riesengroße Spendensumme beitragen zu können. Die großartigen Projekte von LICHT INS DUNKEL brauchen unsere volle Unterstützung und unser aller Solidarität.“

DJ Ötzi: „Es ist ein ganz besonderes Ereignis für mich, in diesem Jahr mein erstes Weihnachtsalbum ‚Weihnachts-Memories‘ gerade an dem Tag zu veröffentlichen, an dem ich zur Gala ‚50 Jahre LICHT INS DUNKEL‘ eingeladen bin – am 18. November 2022. Ich bin sehr stolz, wieder dabei sein zu dürfen. Ich bin sehr stolz auf all jene, die sich seit 50 Jahren für diese wunderbare Aktion einsetzen und auf all jene Mitmenschen, die mit ihren Spenden helfen, den Ärmeren zur Seite zu stehen. Ich verspreche, wenn ich am 17. Dezember in meiner Heimatstadt mein Weihnachtskonzert in der Salzburgarena gebe, werde ich alle Fans bitten, auch an LICHT INS DUNKEL zu denken und mitzuhelfen, dass es dieses Mal wieder ein Rekordergebnis wird.“

Nina Kraft und Norbert Oberhauser moderieren in den Sofiensälen

„Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ findet live in den Sofiensälen in Wien statt. Durch den Abend führen Nina Kraft und Norbert Oberhauser. Das ORF-Landesstudio Oberösterreich bringt auch in diesem Jahr das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem nach Österreich und in die Live-Gala. Die Sendung porträtiert in bewährter Weise wichtige Projekte, die durch die Spenden ermöglicht und unterstützt werden. Zudem wird gezeigt, wie wichtig jeder Euro ist und wie die Spenden der Zuseherinnen und Zuseher verwendet werden. So hat im Vorfeld unter anderem DJ Ötzi eine Familie aus Niederösterreich besucht, die Pflegekind Leon, der mit einem „offenen Rücken“ geboren wurde, aufgenommen hat. Schauspielerin Stefanie Reinsperger war bei „Theater INNklusiv“ zu Gast, einem Projekt, das Menschen mit und ohne Behinderung näher zusammenbringen möchte. Moderatorin Claudia Stöckl berichtet über eine Familie in Kärnten, die im Juni Opfer des starken Unwetters wurde. Ex-Skirennläufer und Moderator Hans Knauß stellt die 22-jährige Victoria vor, die mit einem ein speziellen Therapie-Tandemrad unterstützt wird. Moderator Peter Resetarits zeigt, bei der Anschaffung welcher Hilfsmittel LICHT INS DUNKEL der Familie des 15-jährigen Vincent, der mit dyskinetischer bilateraler Cerebralparese geboren wurde, geholfen hat.

„Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ im ORF – umfassend barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Der Gala-Abend zugunsten von LICHT INS DUNKEL wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird der gesamte Abend auf ORF 2 Europe mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen und -Dolmetschern Barbara Gerstbach und Delil Yilmaz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) sowie auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Für das blinde und sehbehinderte Publikum gibt es einen live gesprochenen Audiokommentar, der durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek hörbar wird. Die akustische Bildbeschreibung des feierlichen Abends wird von den bekannten Audiokommentatoren und -kommentatorinnen Sandra Spick und Johannes Kloiber-Karner abwechselnd gesprochen. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

LICHT INS DUNKEL online und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung laufend über LICHT INS DUNKEL. Auf der Website lichtinsdunkel.ORF.at werden ausführliche Infos über alle Tätigkeiten der Hilfsaktion, über Spendenmöglichkeiten, Firmenpartnerschaften und vom Verein unterstützte Projekte bereitgestellt. Die ORF-TVthek widmet LICHT INS DUNKEL einen thematischen Schwerpunkt, der ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot einschließlich der LICHT INS DUNKEL-Gala und das entsprechende Programm am Heiligen Abend beinhaltet. Das Jubiläum der Spendenaktion wird auf der ORF-TVthek außerdem mit einem eigens gestalteten Videoarchiv „50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ gefeiert, das ab 27. November online sein wird. Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys zur Aktion, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Weitere TV-Highlights im Advent im Zeichen von LICHT INS DUNKEL

„Klassikstars aus der Wiener Staatsoper: Das Galakonzert zu 50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ wird am 27. November live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III gezeigt. Am 28. November quizzen Caroline Athanasiadis, Johannes Silberschneider, Christian Stani und Julia Stemberger in der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ um 20.15 Uhr in ORF 2 für die ORF-Aktion. Am 11. Dezember werden in „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ um 17.45 Uhr in ORF 1 einmalige Exponate aus der Welt des Sports versteigert. Die Geschichte der Initiative wird am 15. Dezember in der Dokumentation „50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ um 21.05 Uhr in ORF 2 beleuchtet. Am 17. Dezember lädt um 20.15 Uhr der „ORF III Weihnachtszauber“ zur Live-Versteigerung. Ebenfalls im Zeichen von LICHT INS DUNKEL stehen die „Seitenblicke Night Tour“ und zahlreiche Beiträge in den Sendungen „Guten Morgen Österreich“, „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“, „Studio 2“, „Bundesland heute“ sowie in der ORF-TVthek und in ORF SPORT +.

Spendenaktionen für LICHT INS DUNKEL

Der ORF unterstützt die Aktion auch im 50. Jubiläumsjahr ihres Bestehens in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren. Fernsehen, Radio, Online, Teletext und die Landesstudios lukrieren mit zahlreichen Aktionen und Produktionen, wie den „LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtagen“, der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“ in allen Bundesländern, dem „Aurena Auktions-Marathon für LICHT INS DUNKEL“, dem „Ö3-Weihnachtswunder“, einer Vielzahl von Projekten in den Landesstudios und natürlich der Sendung am Heiligen Abend Spenden in Millionenhöhe. Auf der Homepage lichtinsdunkel.ORF.at gibt es alle Facts zum Online- und SMS-Spenden und dem Erwerb von ORF-LICHT INS DUNKEL-Firmenpartnerschaften nachzulesen. Neben der Homepage kann ganzjährig unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 per Anruf oder SMS sowie auf der Facebook-Seite LICHT INS DUNKEL gespendet werden.

Das Finale der diesjährigen „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“ wird von Donnerstag, dem 17., bis Freitag, den 18. November, in der PlusCity in Pasching in Oberösterreich ausgetragen. Die Teams aus Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland treten mit dem Ziel, die meisten Kilometer für den guten Zweck zu erradeln, live gegeneinander an. Die drei Strecken der Final-Teams sowie die Gesamtstrecken aller neun Bundesland-Etappen (rund 6.610 Kilometer) werden in eine Geldspende umgewandelt. Die Hauptspender der Aktion, die Firmen Einhell und Zgonc, überreichen diese in der „Gala für LICHT INS DUNKEL“ am 18. November live um 20.15 Uhr in ORF 2. Bei der Übergabe ist auch das Siegerteam dabei.

LICHT INS DUNKEL-Radio-Musikwunschtag in allen ORF-Landesstudios

Auch die Zeit vom 24. bis 26. November steht im ORF ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. An diesen Tagen veranstalten die ORF-Regionalradios – bereits zum dritten Mal – ihre Musikwunschtage für LICHT INS DUNKEL. Unter dem Motto „50 Stunden für 50 Jahre“ werden Musikwünsche gegen eine Spende für die ORF-Aktion entgegengenommen. Hörerinnen und Hörer können sich – online oder per Telefon – ihr persönliches Lieblingslied bestellen und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Der Gesamterlös der ORF-Musikwunschtage der Landesstudios geht an LICHT INS DUNKEL-Projekte im jeweiligen Bundesland und an den Soforthilfefonds. Informationen zum „LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtag“ in den einzelnen Landesstudios sind unter oesterreich.ORF.at abrufbar.

Ö1, Ö3 und FM4 unterstützen LICHT INS DUNKEL

Das „verlässlichste Wunder der Welt“, die „Ö3-Wundertüte“, wird heuer wieder wirken: Privatpersonen, Schulen, Vereine, Firmen – das ganze Land sammelt alte Handys bzw. Smartphones, die in der „Ö3-Wundertüte“ umweltgerecht verwertet werden. Mit dem Erlös hilft u. a. der Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL tagtäglich Familien in Not in Österreich. Und wie es sich anfühlt, wenn wirklich das ganze Land zusammenrückt, wird einmal mehr kurz vor Weihnachten beim „Ö3-Weihnachtswunder“ spürbar. Das große Spendenfest der Ö3-Gemeinde:

Heuer vom 19. bis 24. Dezember live am Kornmarktplatz in Bregenz, im Radio oder Video-Stream im ganzen Land. 120 Stunden nonstop spielen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll in der „Ö3-Wunschhütte“ gegen eine kleine oder auch größere Spende die Wunschhits der Ö3-Gemeinde. Jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds.

FM4 unterstützt im Rahmen von LICHT INS DUNKEL die Wiener Tafel, die Flachgauertafel – Verein für sozialen Ausgleich (Salzburg) und die Pannonische Tafel (Burgenland). Gesammelt wird unter anderem für Kühlschränke, Tiefkühlcontainer, E-Lastenfahrräder, Nirosta-Arbeitstische und auch angekaufte Lebensmittel. FM4 berichtet redaktionell zudem rund um die österreichischen Tafeln und sammelt durch Aktionen wie das „Good Game Festival“ und vielen mehr Spenden.

Ö1 erfüllt am 1. und 18. Dezember in „Guten Morgen Österreich“ sowie am 18. und 25. Dezember in „Tolle Titel – Starke Stücke“ die Musikwünsche der Hörerinnen und Hörer zugunsten der diesjährigen Ö1-Projekte für LICHT INS DUNKEL, die sich mit Gewaltprävention und Traumabewältigung befassen. Am dritten Adventsonntag steht das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ im Dienst der guten Sache. Sängerin Birgit Denk, Burgtheater-Mime Markus Meyer, Moderatorin und LICHT INS DUNKEL-Botschafterin Barbara Stöckl sowie der Satiriker Florian Scheuba spielen dabei im ORF RadioKulturhaus nicht gegen-, sondern miteinander. Des Weiteren widmet sich Ö1 der diesjährigen Aktion LICHT INS DUNKEL in zahlreichen Beiträgen.

LICHT INS DUNKEL – seit 1973 im ORF, 19,5 Millionen Euro Spenden im Aktionsjahr 2021/2022

1973 durch den niederösterreichischen ORF-Landesintendanten Kurt Bergmann als Hilfsaktion für das Behindertendorf Sollenau ins Leben gerufen, hat LICHT INS DUNKEL 2021/2022 an die 400 Behinderten- und Sozialhilfeprojekte in ganz Österreich gefördert und etwa 5.000 Familien und 15.000 Kinder durch den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds unterstützt. 2019/2020 erhielt LICHT INS DUNKEL unter dem neuen ORF-Verantwortlichen Pius Strobl ein erfolgreiches Refreshment im Rahmen einer Neuaufladung der Marke mit Barbara Stöckl und Peter Resetarits als neuen Gesichtern, neuen Sendungskonzepten, aber auch einer behutsamen Modernisierung und Digitalisierung. Größte Solidarität bewiesen die Österreicherinnen und Österreicher auch im ersten Pandemie-Jahr: Die Spendenaktion 2020/2021 konnte die historisch erfolgreichste Bilanz ziehen – mit 21,7 Millionen Euro Spenden wurde das beste Ergebnis in 48 Jahren erzielt. Das Gesamtspendenvolumen der Aktion seit 1973 beträgt insgesamt mehr als 360 Millionen Euro.

