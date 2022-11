Casinos Austria engagiert sich für Männergesundheit

Als Unterstützer der „Loose Tie“ Aktion der Österreichischen Krebshilfe setzt sich Casinos Austria für die Prostatakrebs-Früherkennung ein

Wien (OTS) - Prostatakrebs kostet jährlich mehr als tausend Männern in Österreich das Leben. Da dieser Krebs keine Symptome verursacht, kommt der Früherkennung besondere Bedeutung zu, eine rechtzeitig eingeleitete Behandlung kann in vielen Fällen Leben retten.



Casinos Austria zeigt sich im Prostatakrebs-Monat November einmal mehr als verlässlicher Partner der Österreichischen Krebshilfe und stellt für eine Charity-Auktion einen einzigartigen „Wuzzler“ zur Verfügung: im Zuge der „Casino Cup – Die große Ball-In Show“ presented by Casinos Austria, die im Stream über ZAPPN nachgesehen werden kann, haben zehn Prominente diesen Wuzzler signiert.

Wer also Tischfussball-Fan ist und für die gute Sache ein Unikat mit den Unterschriften der Fußball-Stars Andi Ogris und Robert Almer, Stefan Maierhofer und Lisa Marie Makas, Ex-Skistar und Sängerin Lizz Görgl, der Kabarettisten Nina Hartmann und Paulus von Dr. Bohl, der Schauspielerin Monica Weinzettl sowie der Musiker Virginia Ernst und Marco Angelini ergattern möchte, kann ab sofort und noch bis zum 25. November 2022 an der Charity-Auktion unter www.aurena.at (https://bit.ly/Promi-Wuzzler-Versteigerung) teilnehmen.



Dieter Türmer, Marketing & Customer Management Casinos Austria, zum Engagement des Unternehmens: „Gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen ist Teil unserer Unternehmens-DNA und das seit mehr als 50 Jahren. Gerne stellen wir daher der Krebshilfe diesen einzigartigen Wuzzler für die „Loose Tie“ Aktion zur Verfügung, um noch mehr Männer daran zu erinnern, dass neben Familie, Arbeit & Hobbies auch für die eigene Gesundheitsvorsorge noch Platz im Kalender sein sollte.“



Mag. Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe und verantwortlich für die Loose Tie-Aktion, ergänzt: „Ich freue mich sehr über diese tolle Unterstützung von Casinos Austria und bin mir sicher, dass wir über die Themen Fußball und ‚Wuzzeln‘ viele Männer erreichen“.



Für Casinos Austria ist es seit der Unternehmensgründung selbstverständlich, sich vor allem in den Bereichen Humanitäres und Soziales in und für Österreich zu engagieren. Mit der „Pink Casinos Night“ zugunsten „Pink Ribbon“ am 13. Oktober 2022 hat Casinos Austria heuer bereits eine Spendensumme von 10.000 Euro für Brustkrebspatientinnen zur Verfügung gestellt. Die Unterstützung der „Loose Tie“ Aktion als Pendant für die Herren ist daher eine Selbstverständlichkeit.



Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/loose-tie

