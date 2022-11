Infotech EDV-Systeme ist ISO 27001 zertifiziert!

Ried im Innkreis (OTS) - Das IT-Systemhaus „Infotech EDV-Systeme GmbH“ mit Sitz in Ried im Innkreis (OÖ) hat ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) nach ISO/IEC 27001:2013 etabliert, um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten und Systeme von Infotech und – vor allem – von deren Kunden bestmöglich zu schützen. Im Oktober 2022 wurde die Konformität des ISMS nach ISO/IEC 27001:2013 von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) erfolgreich festgestellt.

Die ISO/IEC 27001:2013 ist eine international gültige Norm, welche einen sicheren Betrieb von IT-Systemen gewährleisten soll. Durch die Umsetzung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des ISMS nach dieser Norm hat Infotech einen weiteren Schritt gesetzt, um Daten und Systeme von Kunden noch besser zu schützen. Dadurch soll die Attraktivität für die Nutzung regionaler Dienste erhöht und die digitale Souveränität Österreichs/Europas weiter ausgebaut werden.

Über Infotech EDV-Systeme GmbH



Infotech EDV-Systeme GmbH ist ein IT-Systemhaus mit Sitz im Herzen des Innviertels. Seit der Gründung 1993 haben sich die Leistungen konstant erweitert. Heute umfasst das Angebot alles, was ein moderner Betrieb am IT-Sektor benötigt, egal ob Großbetrieb oder Einzelunternehmen, ob Komplett- oder Individuallösung. Infotech ist ein Haus voller Möglichkeiten und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Internet, Sicherheit, Digitalisierung, Arbeitsplätze, Daten und Netzwerke. www.infotech.at

