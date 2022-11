Aviso: Kinderrechte-Klimatag im Wiener Rathaus

Kinderfreunde: Klimaschutz ist Kinderrecht

Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Kinderrechtetags (20.11.) laden die Kinderfreunde Kinder aus ganz Österreich ins Wiener Rathaus. Das Motto der Veranstaltung: Klimaschutz ist Kinderrecht!

Die Kinder nähern sich dem Thema am Vormittag in spannenden Stationen - vom Quiz bis zum gemeinsamen Bauen des Klimaösterreichs. Am Nachmittag wird das erworbene Wissen in lässigen Kreativstationen umgesetzt - bei Theater spielen, HipHip-Songs schreiben, Theaterstücke proben, Leinwände benmalen und Protestschilder gestalten. Der Kinderrechte-Klimatag wird mit einer Party beendet.

Wir freuen uns, ein:e Vertreter:in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Gerne stellen wir auch junge Interviewpartner:innen zur Verfügung.

Um 16 Uhr besucht der Wiener Klimastadtrat und Kinderfreundevorsitzende Jürgen Czernohorszky den Klimatag.

Kinderrechte-Klimatag im Wiener Rathaus

Datum: 26.11.2022, 09:30 - 18:00 Uhr

Ort: Rathaus Wien Wappensaal

Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://kinderfreunde.at/ueber-uns/themen/kinderrechte/kinderrechte-klimatag

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Kinderfreunde

Karin Blum

Pressereferentin

01/5121298-60, 0650/6626620

karin.blum @ kinderfreunde.at

www.kinderfreunde.at