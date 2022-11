Einladung zur Pressekonferenz: WIDADO – der neue soziale Online-Marktplatz für Second Hand

Wien (OTS) - Second Hand liegt im Trend: Der neue Online-Marktplatz WIDADO ist ein Zusammenschluss von sozialen und karitativen Organisationen Österreichs, die Gebrauchtwaren aufbereiten und in ihren regionalen Shops verkaufen. 26 soziale Einrichtungen von Caritas, Volkshilfe, Rotem Kreuz und regionale Initiativen aus allen Bundesländern machen ihr Warenangebot nun online verfügbar. Auf WIDADO angebotene Produkte sind nachhaltig, schonen Ressourcen und sind ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Für Kund:innen wird ein leistbares, trendiges Angebot geschaffen, gleichzeitig bringt jeder Einkauf sozialen Mehrwert in den beteiligten Organisationen. WIDADO ist einmalig in Österreich – und wird vom Sozialministerium gefördert und von Schauspielerin Lilian Klebow unterstützt.

Am Podium:

Lilian Klebow , Schauspielerin

, Schauspielerin Matthias Neitsch , Geschäftsführer RepaNet

, Geschäftsführer RepaNet Peter Wagner , Projektleiter WIDADO

, Projektleiter WIDADO Moderation: Irene Schanda, Kommunikation WIDADO



Videostatement von Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Wann: Mittwoch, 23.11.2022, 10:00 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

alternativ ist eine Online-Teilnahme über Zoom möglich

WIDADO wurde von RepaNet im Projekt „Sachspendendrehscheibe“ entwickelt. Das Projekt „Sachspendendrehscheibe“ ist gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums.

Teilnahme:

Die Pressekonferenz findet als Hybridveranstaltung statt. Sowohl für die Teilnahme vor Ort sowie die Teilnahme via Zoom ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung bis 22.11.2022 unter irene.schanda @ repanet.at.

Es gelten etwaige Coronabestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung (siehe coronavirus.wien.gv.at/neue-corona-regeln).

Pressekonferenz: WIDADO – der neue soziale Online-Marktplatz für Second Hand

Datum: 21.09.2022, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

MMag.a Irene Schanda, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit RepaNet

M: irene.schanda @ repanet.at

T: +43 (0)677 6443 7547

www.widado.com

www.repanet.at