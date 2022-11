Seit zehn Jahren gut im Geschäft

Ex-Ö3-Moderatorin und erfolgreiche Unternehmerin Daniela Zeller und ihr Rhetorik-Institut auf Erfolgskurs

Wir machen Menschen stärker Daniela Zeller 1/2

Das Leben macht ganz einfach mehr Freude, wenn man das Beste aus sich herausholt und liebevoll, heiter und gelassen mit sich und der Außenwelt umgeht! Daniela Zeller 2/2

Wien (OTS) - Daniela Zeller, die ehemals populäre Ö3-Moderatorin, feiert das zehnjährige Bestehen ihres Weiterbildungsinstituts Freiraum Kommunikation, in dem sich alles um das Sprechen und um einen erfolgreichen Kommunikationsauftritt von Unternehmen und Personen dreht.

Die Stimme zählt vermutlich zu den unterschätztesten individuellen Persönlichkeitsmerkmalen von uns Menschen. Wenn es in Österreich eine Stimm- und Kommunikations-Expertin gibt, dann ist das Daniela Zeller. Die ehemalige Moderatorin des Ö3-Weckers verabschiedete sich vor zehn Jahren vom ORF-Hitradio und machte sich selbstständig. Mittlerweile blickt Zeller auf eine erfolgreiche Karriere als Moderatorin, Kommunikations- und Business-Coach zurück, aber vor allem etablierte sie sich als Unternehmerin. Ihr Weiterbildungsinstitut Freiraum Kommunikation, das sich ganz dem Thema Stimme, Sprechen und Rhetorik widmet, feiert nun das zehnjährige Bestehen.

Die renommierte Unternehmerin gilt als eine der Top-Expertinnen Österreichs rund um das Thema Sprache und Sprechen, öffentliche Auftritte und Präsentation. Nach ihren erfolgreichen Jahren beim Hitsender des ORF hat Zeller 2012 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ein eigenes Unternehmen gegründet. Ihr Weiterbildungsinstitut für Stimme, Rhetorik und Medientraining - Freiraum Kommunikation Daniela Zeller GmbH feiert nun sein zehnjähriges Bestehen. In dieser ersten Dekade des Unternehmens wurden nicht nur zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik erfolgreich für Vorträge, Key Notes, Interviews und ähnliche Auftritte gecoacht, sondern auch das Angebotsspektrum des Unternehmens sukzessive ausgebaut.

Als ehemals populäre „Stimme der Nation" bietet Zeller heute Sprecher:innen-Ausbildungen – vom Basisworkshop bis zur Masterclass, Aufbaukurse und Seminare für Sprech- und Atemtechnik sowie Mikrofontrainings an. Aber auch eine 360 Grad-Kommunikationsausbildung und spezielle Körpersprache- und Souveränitätstrainings finden sich im Leistungsspektrum von Freiraum Kommunikation. Zu den meisten ihrer Ausbildungsmodule hat Zeller auch gezielt auf Frauen abgestimmte Programme entwickelt.

Nachdem sich die Businessfrau mit der Gründung ihres Weiterbildungsinstitutes einen lange gehegten Wunsch erfüllt hat und längst als Vorzeige-Unternehmerin gilt, zählen mittlerweile auch mehrere Trainer:innen für Stimme, Rhetorik und Medienauftritte zum Team. Zellers Erfolgsbilanz spricht für sich. Bisher absolvierten mehr als 10.200 begeisterte Teilnehmer:innen 984 Trainings und Workshops.

Den Namen ihres Instituts wählte Zeller nicht zufällig, er steht für jenen „Freiraum“, den Menschen brauchen, um sich in den unterschiedlichsten Kommunikationsprozessen weiterzuentwickeln. Er steht aber auch für jene „Freiräume“, die sich Menschen durch ein gezieltes Stimme- und Rhetorik-Coaching schaffen und damit den beruflichen Werdegang ebnen können.

„ Wir machen Menschen stärker “, lautet eines der Mottos von Daniela Zeller und ihrem Team. Denn, so ergänzt Zeller: „ Das Leben macht ganz einfach mehr Freude, wenn man das Beste aus sich herausholt und liebevoll, heiter und gelassen mit sich und der Außenwelt umgeht! “

Daniela Zellers Vielseitigkeit beschränkt sich nicht nur auf gesprochene Worte, sie hat sich auch als Buchautorin einen Namen gemacht. Damit nicht genug: Noch heuer lässt sie ihren erfolgreichen Podcast „Ich Kraft“ mit November wieder aufleben.

Fakten rund um Daniela Zeller

Daniela Zeller gründete im September 2012 „FREIRAUM Kommunikation - das Weiterbildungsinstitut für Stimme, Rhetorik und Medientraining“ und fungiert als Geschäftsführerin und Head of Training. Zeller selbst ist nicht nur die Unternehmerin, sondern auch erfolgreiche Mediatorin, Key Note Speakerin und Trainerin. Ihre langjährige Kollegin Mag. (FH) Astrid Gnyp, seit 2017 zweite Geschäftsführerin, verantwortet Organisation und Finanzen. Zum Team zählen weiters zwei fixe Trainer:innen und 4 administrative Mitarbeiter:innen sowie ein Pool aus zahlreichen freien Expert:innen. Das Portfolio umfasst Stimm-, Rhetorik- und Medientrainings, die in Einzeltrainings ebenso angeboten werden wie etwa in einer Masterclass. Abgerundet wird das Angebot durch Seminarveranstaltungen und der Aus- und Weiterbildung in diesem Genre. Großes Augenmerk gilt den gezielt auf Frauen abgestimmten Inhalten, wie etwa das Souveränitätstrainings, das als offenes Seminar angeboten wird.

Zu den Kunden von Freiraum Kommunikation zählen etwa Caritas, AUVA, A1, Atomic, Wiener Linien, Landeskliniken Salzburg und Innsbruck, LKH Graz, KARGES, Wolf Theiss, Vöslauer, P&G, Post, ÖBB um nur einige zu nennen.



Nähere Informationen und Kontakt unter

Freiraum Kommunikation Daniela Zeller GmbH

Institut für Stimme, Rhetorik und Medientraining in Wien

Hörlgasse 12 Top 12

1090 Wien

T: 01 / 29 38 535

www.freiraum-kommunikation.at

office @ freiraum-kommunikation.at

FB - LinkedIn - Insta





Fotos: Copyright by Andrea Sojka

Abdruck honorarfrei

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen und Terminvereinbarungen für Interviews wenden Sie sich bitte an:

Verena Heger

E-Mail: verena.heger @ a1.net

Tel.: 0664 / 1000 136