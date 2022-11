Gespräche über Kapazitätsanpassungen bei Walstead Leykam Druck

Neudörfl (OTS) - Walstead Leykam Druck wird aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung und gestiegener Papier- und Energiekosten eine Kapazitätsanpassung vornehmen und ist diesbezüglich in Gespräche mit dem Betriebsrat über die Schließung des Werks am Standort Müllendorf im Burgenland eingetreten. „Um die Position von Walstead Leykam als wichtiger Arbeitgeber in Österreich und als führende Rollenoffset-Druckerei in Europa weiterhin sicherzustellen, müssen wir Restrukturierungs-Schritte setzen, um Walstead Leykam als wirtschaftlich gesundes Unternehmen in Österreich zu erhalten und weiterzuentwickeln. Über das Ergebnis der Verhandlung werden wir sowohl unsere Mitarbeitenden als auch die Öffentlichkeit sobald wie möglich informieren,“ erläutert Stefan Gutheil, Vorstandsvorsitzender der Let’s Print Holding AG.

Über die Walstead Group / Walstead Leykam Druck



Seit Juni 2016 ist Walstead Leykam Druck Teil der britischen Walstead Group. Die Walstead Group ist das größte, unabhängige Druckunternehmen Europas und produziert an 14 Standorten in Großbritannien, Spanien, Österreich, Tschechien, Slowenien und Polen und verfügt über drei Pre-Media Produktionsstudios in London, Madrid und Warschau. Die Walstead Group beschäftigt insgesamt rund 3.000 MitarbeiterInnen.

Die Walstead Leykam Druck Division ist an fünf Standorten tätig, davon drei in Österreich und je ein Standort in Slowenien und Tschechien. Zur Produktpalette zählen unter anderem Prospekte, Magazine, Kataloge. Walstead Leykam beschäftigt 740 MitarbeiterInnen und ist eine der leistungsstärksten Rollenoffsetdruckereien in Europa mit einem Umsatz von rund 220 Millionen Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Gutheil

Vorstandsvorsitzender / CEO

Let’s Print Holding AG

E-Mail: presse @ walstead-leykamdruck.com