Nachruf: KommR Manfred Pascher

„Visionär und mutiger Unternehmer“ - Im Moorheilbad Harbach und in den Beste Gesundheit-Betrieben wird um Gründer KommR Manfred Pascher getrauert.

Moorheilbad Harbach (OTS) - Die Firmengruppe Beste Gesundheit-Betriebe trauert um ihren Firmengründer und Gesellschafter Manfred Pascher. Er starb vorigen Freitag im Alter von 79 Jahren im Kreis seiner Familie. Die Nachricht von seinem Tod hat die Gesellschafter, die Mitarbeiter und viele Freunde und Weggefährten zutiefst erschüttert.

„Nicht nur reden, sondern tun“, war sein großes Lebensmotto. Als Bäckermeister und Kaufmann wollte er sich mit der Abwanderung der Bevölkerung in seiner Heimatgemeinde Harbach nicht abfinden. Seine Vision war Arbeitsplätze und damit eine positive Entwicklung in der Gemeinde und der Region zu schaffen. Mit der Gründung des Moorheilbades Harbach, das 1980 in Betrieb genommen wurde, ist ihm das auf beeindruckende Weise gelungen. Der Gesundheitstourismus im Waldviertel und in ganz Niederösterreich wurde durch Manfred Pascher geprägt. Aber auch beim Thema Nachhaltigkeit und Regionalität war er Pionier. Bereits 1992 hat er den „Ökologischen Kreislauf Moorbad Harbach“ gegründet und damit den örtlichen Bauern und dem regionalen Gewerbe eine wirtschaftliche Basis gesichert.

Nach der erfolgreichen Entwicklung der Gesundheitsbetriebe hat er die Geschäftsführungen an seine Töchter Karin Weißenböck und Doris Walter übergeben. Mittlerweile hat seine Enkeltochter Mag. Viktoria Magenschab die Geschäftsführung im Moorheilbad Harbach übernommen. „Nicht nur in der Familie hinterlässt er eine große Lücke. Wir werden sein Lebenswerk in seinem Sinn fortführen.“

Über die Beste Gesundheit-Gruppe

Zur Beste Gesundheit-Gruppe mit 1.800 Betten und 1.500 Mitarbeitern gehören das Moorheilbad Harbach mit dem Gesundheitszentrum Zwettl, das Lebens.Resort Ottenschlag, das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, das Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau, das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof mit dem Badener Kurzentrum und der Römertherme, das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach und das Lebens.Med Zentrum St. Pölten.

