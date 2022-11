Friedrich Faulhammer übernimmt DRC-Präsidentschaft

Rektor der Universität für Weiterbildung Krems zum zweiten Mal zum Vorsitzenden der Donau-Rektorenkonferenz (DRC) gewählt

Krems (OTS) - Die Generalversammlung der Donau-Rektorenkonferenz hat Mag. Friedrich Faulhammer, Rektor der Universität für Weiterbildung Krems, bei ihrer Sitzung am 11. November in Maribor zum Vorsitzenden gewählt. Faulhammer folgt mit 1. Jänner 2023 auf Prof. Dr. Zdravko Kačič, Rektor der Universität Maribor, der in der kommenden zweijährigen Funktionsperiode die Stellvertretung des Vorsitzenden übernimmt.

Faulhammer will die Donau-Rektorenkonferenz als starke Partnerin bei der Umsetzung der Europäischen Donauraumstrategie positionieren, um die Beiträge von Wissenschaft und Forschung zur positiven Entwicklung der Regionen entlang der Donau zu verstärken. Faulhammer hatte den Vorsitz der Donau-Rektorenkonferenz bereits in den Jahren 2017 und 2018 inne.

Das kommende Präsidium setzt sich neben Friedrich Faulhammer als Vorsitzendem aus den beiden Stellvertretern Prof. Dr. Zdravko Kačič, Rektor der Universität Maribor und Prof. Dr. Daniel David, Rektor der Babeș Bolyai Universität Cluj-Napoca sowie Prof. Dr. Ivanka Popović, ehemalige Rektorin der Universität Belgrad, als Honorary President zusammen. Popović kandidiert überdies für den Vorsitz der European University Association, der Vertretung von über 850 Universitäten in 49 europäischen Ländern.

Die Donau-Rektorenkonferenz ist ein Netzwerk von 64 Universitäten, die in den Ländern des Donauraums angesiedelt sind. Die Konferenz dient der Vernetzung der Universitäten untereinander, berät Regierungen und internationale Institutionen in Fragen der Hochschulbildung und leistet ein Beitrag zur Umsetzung der EU-Strategie für den Donauraum durch Wissenschaft, Forschung, Weiterbildung und transdisziplinäre Aktivitäten.

Weitere Informationen:

https://www.drc-danube.org/

https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuelles/news/2022/friedrich-faulhammer-uebernimmt-drc-praesidentschaft.html







