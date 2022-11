ORF-Vorarlberg: Traumjobs – Von der Lehre an die Spitze

Am 20. November um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stephanie Rist (Geschäftsführerin Hotel Post in Bezau), Kerstin Palla (erfolgreiche Unternehmerin), Udo Filzmaier (Visionär und Unternehmer) sowie Rainer Ostermann (Manager Festo Österreich) sind Beispiele für namhafte Vorarlberger Persönlichkeiten, die es mit einem Lehrabschluss in die Unternehmensführung und darüber hinausgeschafft haben. Alle vier Personen haben eines gemeinsam:

Basis für ihre großen Karrieren war kein akademischer Abschluss, sondern eine Lehre. Die Spitze erreicht haben sie, weil sie immer an sich selbst und das eigene Talent geglaubt haben und weil sie ihre Berufe mit großer Leidenschaft und viel Engagement ausüben.

„Traumjobs – Von der Lehre an die Spitze“ ist am Sonntag, dem 20. November 2022, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild“ in ORF 2 zu sehen.

Buch und Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Mike Tavera, Günter Assmann, Gerd Fellner, Marcel Renz Schnitt: Alexander Rauch

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

