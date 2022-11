MovieShots: Laurel & Hardy als digitale Sammlerstücke

Das österreichische Startup MovieShots ermöglicht es Filmliebhabern, einen Teil ihres Lieblingsfilms als Sammlerstück zu besitzen.

Immer mehr Leute werden auf MovieShots aufmerksam und glauben an die Zukunft des digitalen Sammelns Bernd Ranzenmayr 1/3

MovieShots sind echte, einzigartige Film3 Pioniere, die den Goldstandard für digitale Filmsammlerstücke entwickeln Jordan Bayne 2/3

Laurel & Hardy haben sich in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannt und es ist uns eine große Ehre, dieses kulturelle Erbe in Form von digitalen Sammlerstücken auf der Blockchain zu verewigen Jan Leitenbauer 3/3

Wien (OTS) - Durch eine Kooperation mit der Beta Film GmbH ist es dem Team gelungen, den legendären Schwarz-Weiß-Film “Way Out West” des berühmten Komiker-Duos Laurel & Hardy in die Welt der Blockchain zu bringen. Ab dem 28.11.2022 wird der Vorhang für 555 exklusive Laurel & Hardy NFTs geöffnet. Insgesamt repräsentieren alle 555 Sammlerstücke den Film von der ersten Sekunde bis zum Abspann. “ Laurel & Hardy haben sich in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannt und es ist uns eine große Ehre, dieses kulturelle Erbe in Form von digitalen Sammlerstücken auf der Blockchain zu verewigen ", so Gründer Jan Leitenbauer. Erst im Mai 2022 ging MovieShots mit dem Kultfilm “Lola Rennt" erfolgreich auf den Markt. Die Begeisterung für die Idee des Startups steigt zunehmend. “ Immer mehr Leute werden auf MovieShots aufmerksam und glauben an die Zukunft des digitalen Sammelns ” erzählt der Mitgründer Bernd Ranzenmayr. Auf Zuspruch trifft das Projekt auch bei der preisgekrönten Regisseurin und Film-NFT-Spezialistin Jordan Bayne: „ MovieShots sind echte, einzigartige Film3 Pioniere, die den Goldstandard für digitale Filmsammlerstücke entwickeln “ Weitere Informationen gibt es auf der Website von MovieShots unter www.movieshots.io



Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen stehen wir gerne unter hello @ movieshots.io oder unter +43 650 5558249 zur Verfügung.