ORF-Volksgruppensendungen jetzt auch als Podcast

Eisenstadt (OTS) - Der ORF Burgenland erweitert sein Angebot für die Volksgruppen in Österreich. Ab sofort sind die Radiomagazinsendungen in Burgenlandkroatisch, Burgenlandromani, Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch auch als Podcast auf der ORF-Audioplattform Sound (https://sound.orf.at/podcast/bgl) abrufbar.

„Nach der Einführung der neuen österreichweiten TV-Sendung WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI im September ist das das nächste, neue Angebot des ORF Burgenland für die Volksgruppen“, sagt ORF Burgenland Landesdirektor Werner Herics. Mit den Volksgruppen-Podcasts geht der ORF Burgenland auch auf die Bedürfnisse der jüngeren Generation ein. Interviews, Reportagen und Hintergrundberichte können so unabhängig vom Sendedatum in der eigenen Volksgruppensprache konsumiert werden, so Herics weiter.

„Die ORF-Volksgruppen-Podcasts sind eine logische Weiterentwicklung des bestehenden Radioangebots“, sagt Dorottya Kelemen, die Leiterin der ORF-Volksgruppenredaktion im Burgenland. Für jede Sprache wurde ein eigener Podcastkanal geschaffen.

Unter ORF Hrvati Podcast findet man alle Magazinsendungen auf Burgenlandkroatisch von „Časak radosti“ bis „Živo Srebro“. In ORF Magyarok Podcast können die Highlights aus den Sendungen „Magyar Magazin“ und „Színes Kultúránk“ nachgehört werden. ORF Roma Podcast fasst die wöchentliche Romasendung „Roma sam“ zusammen, ORF Češi Podcast die Berichte aus der tschechischen Sendung „Radio Drát‘ák“ und ORF Slováci Podcast aus der slowakischen Sendung „Radio Dia:tón“.

Die Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland produziert wöchentlich 34 Radiosendungen für die Volksgruppen der Burgenlandkroaten, der Roma, der Slowaken, der Tschechen und der Ungarn. Die Sendungen können live bzw. on demand auf ORF Sound angehört werden. Weitere Informationen auf Deutsch bzw. in den Volksgruppensprachen unter https://volksgruppen.ORF.at.

