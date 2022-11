ICOM zur Aktion der Klimaaktivist:innen im Leopold Museum

Wien (OTS) - „ICOM-Österreich verurteilt die Aktion der ‚Letzten Generation‘ im Leopold Museum aufs Schärfste, da immer die Gefahr von Beschädigungen an Kunstwerken besteht. Museen sind Orte des Dialogs, an denen gesellschaftspolitische Themen verhandelt werden. Derzeit entsteht allerdings der Eindruck, dass die Protestaktionen den Resonanzraum Museen in erster Linie dazu nutzen, ein Maximum an Aufmerksamkeit zu generieren. Museen unterstützen grundsätzlich die Anliegen der Klimabewegung. ICOM bietet der ‚Letzten Generation‘ Gespräche an, um das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen“, sagt der ICOM Vorstand.



Mag. Bettina Leidl (Präsidentin ICOM-Österreich), Mag. Peter Aufreiter (Direktor Technisches Museum Wien), Dr. Paul Frey, (kfm. Direktor KHM -Museumsverband), Prof. Otto Hochreiter (Direktor GrazMuseum), Mag. Lisa Noggler-Gürtler (Direktorin Museum der Völker, Schwaz), Mag. Stefania Pitscheider Soraperra (Direktorin Frauenmuseum Hittisau), Dr. Brigitta Schmid (Naturhistorisches Museum Wien), Mag. Dr. Johanna Schwanberg (Direktorin Dom Museum Wien), Dr. Danielle Spera (Vizepräsidentin ICOM-Österreich) und Mag. Hans-Peter Wipplinger (Direktor Leopold Museum Wien, Vizepräsident ICOM-Österreich).



Als bewahrende Institutionen unterstützen die Museen grundsätzlich die Anliegen der Klimabewegung und setzen sich selbst auf unterschiedlichste Weise dafür ein, diese zentrale Thematik nach außen durch Ausstellungen, künstlerische Statements, Diskussionsforen, aber auch nach innen durch eine zunehmend umweltbewusste Umstrukturierung des Museumsbetriebs zu verhandeln.



ICOM-Österreich hat mit seinem Projekt „17 Museen x 17 SDGs – Ziele für nachhaltige Entwicklung“ ein Pionierprojekt umgesetzt, das zeigt, wie Museen dazu beitragen können, Bewusstsein für ein ökologisch und sozial gerechtes Zusammenleben aller zu schaffen. Mit dem österreichischen Umweltzeichen haben schon viele Museen ganz konkrete Schritte zum Klimaschutz gesetzt, denn es ist ein zentrales Anliegen musealer Arbeit, gesellschaftsrelevante Themen und Entwicklungen kritisch zu hinterfragen.



