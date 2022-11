Casino Cup: Frauenpower triumphiert im Finale

Wien (OTS) - Das Frauenteam des SC St. Veit holte die Trophäe in der actiongeladenen Finalshow voller spannender Games und Prominenz aus Sport und Kultur nach Kärnten. Auf den Casino Cup Champion wartet nun ein einwöchiges 5* Trainingslager im Wert von über 20.000 Euro in der Türkei.

Die Geschichte vom Underdog, der trotz vieler Hürden und gegen alle Erwartungen am Ende die Oberhand behält, wurde beim Casino Cup neu erzählt. Sie nennen sich selbst die „Flippers“: Die Spielerinnen des SC St. Veit aus der Kärntner Frauen Liga sind als einziges der zehn Teams nicht über einen Sieg bei den Turnieren in den Casinos von Casinos Austria ins große Österreichfinale des Casino Cup auf PULS 4 eingezogen, sondern mittels der von den „Café Puls“-Seher:innen über Voting vergebenen Wildcard.

Begonnen hatte es für die Fußballerinnen nämlich wenig vielversprechend: In der Vorrunde für Kärnten erreichte das Team um Kapitänin Alissa L. im Casino den letzten Platz und war somit eigentlich ausgeschieden. Doch mit der „zweiten Chance“ klappte es: Der Auftritt in der Wildcard-Qualifikation bedeutete den Erfolg beim Publikumsvoting und damit die Teilnahme am Finale.

Von Fußball Black Jack zum finalen Pokerduell

Die Finalist:innen waren in der TV-Gameshow, unter der Moderation von Dori Bauer und Alex Kratki, nicht auf sich allein gestellt, sondern erhielten Unterstützung durch prominente Patinnen und Paten - Ex-Skistar und Sängerin Lizz Görgl, Kabarettistin Nina Hartmann und Fußball-Legende Andi Ogris, um nur einige zu nennen. Die Teams, die in der Ball-in Show von PULS 4 um den Gewinn des Casino Cup aufeinandertrafen, hatten Aufgaben zu meistern, die wohl für alle Neuland waren. Gleich im ersten Bewerb ging es etwa um „Fußball Black Jack“: Ähnlich wie am Black Jack Tisch wurden den Teams die ersten beiden Karten vom Croupier gegeben, die fehlende Zahl auf die 21 musste aber durch einen gezielten Schuss auf den richtigen Teil der Torwand erreicht werden. Nach der aus sechs Bewerben bestehenden ersten Halbzeit wurden die Punkte zusammengezählt und nur noch fünf Teams blieben übrig.

In der zweiten Halbzeit gab es weitere knifflige Herausforderungen wie „Spielfeld Memory“ und „Halt die Luft an“. Nach insgesamt 13 Bewerben und dem Ausscheiden von drei weiteren Teams ging es in das finale Pokerduell: Hierhin hatten es der Paudorf SV (AK Niederösterreich Frauen Landesliga) mit Sängerin Virginia Ernst und der SC St. Veit (Kärntner Frauen Liga) mit Kabarettist Paulus von Dr. Bohl als Promi-Pate geschafft.

Somit wurde der Titel des Casino Cup Champions in einem rein weiblichen Finale ausgespielt. „All-in or Fold“ hieß es am Pokertisch, und hier hatte das Team aus St. Veit mit dem besseren Blatt das Glück auf seiner Seite. Der Jubel der Siegerinnen aus der Kärntner Landesliga kannte keine Grenzen - mit ihrem Triumph ist ihnen ein Fixplatz in der Vereinsgeschichte wohl sicher. Nicht zuletzt, weil ihr Sieg den Gewinn eines einwöchigen Trainingslagers in der Türkei im Wert von über 20.000 Euro bedeutet – in einem auf Trainingscamps spezialisierten 5* All-Inclusive-Hotel und zweimal täglich je 90-minütige Einheiten auf Trainingsplätzen mit FIFA-Standard.

Lohnen wird sich der Casino Cup auch für manche Zuseher:innen: Von 14. bis 20. November veranstaltet Casinos Austria ein Gewinnspiel mit 13 attraktiven Preisen im Gesamtwert von rund 13.000 Euro. Neben dem iPhone 14 PRO, Playstation 5 bundles und einem E-Roller gibt es tolle Preise aus der Casino Welt zu holen: etwa Gutschein-Packages wie Fun & Friends – All in One, Dinner & Casino Night oder Tickets für die Poker EM. Weitere Infos und die Teilnahme am Gewinnspiel unter www.casinos.at.

Ein rundum positives Resümee zieht Dieter Türmer, Senior Manager Marketing & Customer Management bei Casinos Austria: „Mit den Turnieren in unseren Casinos und der finalen TV-Gameshow haben wir nicht nur dem österreichischen Fußball eine einzigartige Bühne, sondern auch den Fans und den Zuseher:innen jede Menge spannende Unterhaltung geboten. Casinos Austria und PULS 4 stehen für erstklassiges Entertainment und genau das hat den Erfolg dieses innovativen Formats ausgemacht. Dass es zwei Damenteams ins finale Pokerduell geschafft haben, freut uns besonders und wir gratulieren dem SC St. Veit herzlichst zum Gesamtsieg!“

Die Casino Cup Ball-in-Show gibt es auf https://www.puls4.com/tv/casino-cup und https://zappn.tv/serien/casino-cup zum Nachschauen sowie am 16. November um 21:25 Uhr im TV auf ProSieben Austria.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casino-Cup-Frauenpower-triumphiert

