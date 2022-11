Weltfrühgeborenentag: Überlebenswichtige Hilfe für die „Kleinen Helden“

Frühchen gehören zu der größten PatientInnengruppe unter Kindern. Weltweit kommt jedes zehnte Neugeborene als Frühchen auf die Welt. Während bei uns in Österreich die Versorgung für frühgeborene Babys bestens gewährleistet ist, sieht die Situation in anderen Teilen unserer einen Welt anders aus. Wir dürfen daher bei der Hilfe nicht auf den Globalen Süden vergessen. 60 Prozent aller Frühgeburten ereignen sich in Afrika südlich der Sahara und in Asien Reinhard Heiserer, Geschäftsführer Jugend Eine Welt

Attat-Krankenhaus in Äthiopien

Neben Schul- und Berufsausbildungsprojekten für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt seit der Gründung vor 25 Jahren auch medizinische Einrichtungen im Globalen Süden. Eine dieser ist das Attat-Krankenhaus in Äthiopien. Das ländliche Spital befindet sich 200 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Addis Abeba, im Gurageland, eine der ärmsten Regionen Äthiopiens. Die Einrichtung ist auch eine ganz wichtige Anlaufstelle für werdende Mütter. Pro Jahr verzeichnet das Attat-Krankenhaus rund 4.000 Geburten, davon 880 per Kaiserschnitt. „Wir haben vor einigen Jahren ein eigenes Haus für werdende Mütter gleich um die Ecke des Spitals geschaffen. Dieses bietet 44 Betten und eine Küche. Die Hochschwangeren sind nur zwei Minuten vom Kreißsaal entfernt. Unser Team kann somit deutlich schneller handeln und Geburtskomplikationen bei Frauen als auch beim Neugeborenen verhindern. Die Kindersterblichkeit bei uns ist heute minimal“, erzählt Sr. Rita Schiffer. Die Missionsärztliche Schwester und ausgebildete Gynäkologin leitet seit 25 Jahren das Attat-Krankenhaus und wurde erst kürzlich in Berlin mit dem Else Kröner Fresenius Preis ausgezeichnet. Mit 100.000 Euro ist er einer der wichtigsten und höchstdotierten Preise im Bereich der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit (hier geht's zum Preisträgerfilm).

Frühchen-Station im Kinderspital in Odessa

Mit bewundernswerter Energie ist auch Dr. Hanna Bantovska in einem von Jugend Eine Welt unterstützten Kinderspital in Odessa im Einsatz. Kürzlich besuchte sie auf Einladung von Jugend Eine Welt Wien und traf sich mit UnterstützungspartnerInnen aus mehreren europäischen Ländern. Die junge Ärztin betreut in der größten Kinderintensiv-Station der südukrainischen Hafenstadt Früh- und Neugeborene. „Die Anzahl an Frühgeburten ist trotz der Kriegswirren gleichgeblieben. Wir beobachten allerdings, dass viele werdende Mütter aus den umliegenden großen Städten, die stark von den Angriffen der Russen betroffen sind, zu uns nach Odessa kommen, um ihr Baby hier auf die Welt zu bringen. Sie würden zwar gerne ins Ausland flüchten, doch aufgrund der dort vorherrschenden sprachlichen Barriere und der nicht gewohnten Umgebung haben sie Angst davor.“ Bestehende Krankheiten oder körperliche Probleme bei Schwangeren werden durch die tägliche Unsicherheit vor Angriffen natürlich verstärkt, erzählt Dr. Bantovska und erwähnt explizit „Infektionen, Herz- oder Nierenprobleme – eben Komplikationen, die auch die Babys betreffen und dadurch zu einer Frühgeburt führen.“

Frühchen- und Kleinkindförderung ist Schlüssel für stärkere Familienresilienz

„Egal ob in der Ukraine oder in Äthiopien. Die „Kleinen Helden“, wie Frühgeborene oft genannt werden, sind auf unsere Hilfe angewiesen“, appelliert Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Heiserer und verdeutlicht weiter, dass eine höhere Überlebensrate bei Neugeborenen und Kleinkindern bzw. die weitere Förderung dieser letztendlich auch zu einer stärkeren Familienresilienz führen. Denn die hohe Kinderanzahl von Familien u.a. in Afrika südlich der Sahara, ist nachweislich auf die hohe Kindersterblichkeitsrate in Folge mangelnder Gesundheitsversorgung und fehlender Bewusstseinsbildung für das Thema zurückzuführen. Gleichzeitig verdeutlichen Forschungsergebnisse im Dossier „Bildung: Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung weltweit“ von Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Lutz (von der Yidan Prize Foundation in Zusammenarbeit mit dem Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital in Auftrag gegeben und als deutschsprachige Ausgabe von Jugend Eine Welt in Österreich publiziert), dass eine hohe Kinderanzahl nachhaltige Investitionen seitens der Eltern in die Gesundheit und Bildung ihrer Kinder erschweren. „Bitte schauen Sie nicht weg, sondern helfen Sie mit ihrer Spende“, so Heiserer abschließend.

