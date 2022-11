Berlakovich: Eine Milliarde Euro für Österreichs Gemeinden ist aktive Regionalpolitik

ÖVP-Regionalsprecher unterstreicht Wichtigkeit des vierten Gemeindepakets

Wien (OTS) - Die Gemeinden hatten und haben in der Pandemie viel Last zu tragen und mit Einnahmeausfällen zu kämpfen. Bereits in den letzten Jahren bekamen die Gemeinden 3,8 Milliarden Euro an Unterstützung vom Bund. Mit dem nunmehr vierten Gemeindepaket in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro erfolgt die nächste finanzielle Hilfe für die Kommunen, unterstreicht heute, Dienstag, ÖVP-Regionalsprecher DI Nikolaus Berlakovich.

„500 Millionen Euro stehen für breit gefasste Investitionen wie beispielsweise für Straßensanierungen sowie den Ausbau von Schulen und Kindergärten zur Verfügung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt mit 500 Millionen Euro bei Investitionen in Energieeffizienz sowie im Umstieg auf erneuerbarer Energie“, erläutert der Mandatar. Auch umweltfreundliche Heizsysteme im kommunalen Bereich können gefördert werden. „Die Kriterien für kommunale Investitionen sind breit gefasst und ermöglichen einen vielseitigen Einsatz der Fördermittel“, so Berlakovich. Die Bundesregierung ermöglicht den Gemeinden außerdem, einen Teil der Mittel zur Unterstützung von gemeinnützigen oder kirchlichen Organisationen zu verwenden, die in Anbetracht steigender Preise finanziell unter Druck stehen.

„Die Gemeinden wissen am besten, wo Gelder gebraucht werden. Durch die neue Gemeindemilliarde werden daher nicht nur die Gemeinden unterstützt, sondern auch die regionale Wirtschaft. Das schafft Arbeitsplätze in Österreichs Regionen. Diese stärken wiederum die Kaufkraft und wirken der Landflucht entgegen“, so Berlakovich.

„Auch die Schwerpunktsetzung auf Erneuerbare Energien ist positiv zu bewerten. Österreich hat enormes Potential im Bereich der Erneuerbaren Energien in den Regionen“, schloss der ÖVP-Regionalsprecher. (Schluss)

