Welt-COPD-Tag: Hohe Dunkelziffer und fehlendes Bewusstsein

Infos und Materialien für Ärzt:innen und Patient:innen auf www.atemwege.at sowie COPD-Straßenbahn sollen für mehr Bewusstsein sorgen

Wien (OTS) - Rund 800.000 Menschen in Österreich leiden an COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Laut Studien ist mit 26,1 Prozent mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung über 40 Jahren von COPD betroffen; der Großteil davon leidet an milden Formen der COPD - ohne es zu wissen. Nur jede:r zehnte COPD-Patient:in war beim Arzt und bekommt eine entsprechende Therapie.[1] Um der Erkrankung mehr Aufmerksamkeit zu schenken und gleichzeitig auf den größten Risikofaktor, das Rauchen, hinzuweisen unterstützte AstraZeneca gemeinsam mit der Österreichischen Lungenunion die Aktion “COPD-Straßenbahn”. Diese ist noch bis zum Welt-COPD-Tag am 16. November 2022 in Wien unterwegs. Das Update der Patientenwebsite www.atemwege.at sowie eine Patientenbroschüre zum Thema, die bei Allgemeinmediziner:innen aufgelegt wird, sollen zusätzlich zur Aufklärung beitragen. +++

COPD entsteht infolge einer langjährigen Schädigung durch äußere Einflüsse, vor allem durch das Rauchen. Es kommt zu einer langsam fortschreitenden Verschlechterung der Lungenfunktion und somit zu einer massiven Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Unbehandelt führt die Erkrankung mit ihrer zunehmenden Atemnot nämlich zu einer schweren Beeinträchtigung der Lebensqualität, zum Verlust der Aktivität und schlimmstenfalls zum Tod. COPD beginnt schleichend und schreitet langsam voran. Erste Symptome, wie ständiger, vor allem morgendlicher Husten, vermehrter Auswurf und zunehmende Atemnot bei körperlicher Anstrengung werden oft abgetan.1 Vorsorge und Früherkennung sind daher um so wichtiger, damit die Menschen möglichst rasch einer für sie richtigen Therapie zugeführt werden. Damit dies geschehen kann und auch das Krankheitsbild als solches in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ist es wichtig, Aufmerksamkeit für die Erkrankung zu schaffen.

Awarenessaktionen zum Welt-COPD-Tag

Mit der COPD-Straßenbahn – die bis zum Welt-COPD-Tag am 16. November 2022 im Netz der Wiener Linien ihre Runden dreht – macht die Österreichische Lungenunion mit der Plattform Home Care Provider und den Partnern AstraZeneca und Universimed auf die Erkrankung aufmerksam. Die auf der Straßenbahn gezeigten Gesichter repräsentieren die Vielfalt an COPD-Betroffenen und ihre Forderungen. Parallel dazu wird die altbewährte Patientenwebsite www.atemwege.at einem Relaunch unterzogen und erhält eine Landingpage zu COPD. Hier erfahren Angehörige, Betroffene und Interessierte alles zum Thema COPD.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

Weitere Informationen zur Produktpipeline von AstraZeneca finden Sie unter https://www.astrazeneca.com/our-focus-areas.

AT-3179, 02/2020



[1] Husten – Atemnot – COPD Gesund werden. Gesund bleiben. Band 3/4. Auflage Eine Buchreihe des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger für Patienten und Angehörige. Vierte Ausgabe 2019.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Kontakt AstraZeneca Österreich:

Simone Farina, Bakk. Komm.

External Communication Lead

AstraZeneca Österreich GmbH

T: +43 (1) 711 31-484

E: simone.farina @ astrazeneca.com



FINE FACTS Health Communication GmbH

Mag. Elisabeth Oberascher-Kranawetvogel

PR und Medienmanagement

T: +43 0676 450 17 21

oberascher-kranawetvogel @ finefacts.at