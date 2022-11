„Totenfrau“: Insgesamt 1,472 Millionen bei sechsteiligem ORF/Netflix-Serienevent in ORF 1

Durchschnittlich 585.000, Spitze bei Folge 1 mit bis zu 714.000

Wien (OTS) - In insgesamt sechs Folgen an drei ORF-1-Fernsehabenden rächte Bestatterin Blum (dargestellt von Anna Maria Mühe) als Bernhard Aichners Romanfigur „Totenfrau“ wenig zimperlich den Mord an ihrem geliebten Ehemann. Beim ORF/Netflix-Serienevent waren am 7., 10. und 14. November 2022 (jeweils um 20.15 bzw. 21.05 Uhr) insgesamt 1,472 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit 20 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) dabei. Vorbehaltlich der Nachnutzungs-Zahlen, die erst am 22. November feststehen werden, erreichte die Thriller-Serie mit den österreichischen Schauspielerinnen und Schauspielern Michou Friesz, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Gregor Bloéb, Andrea Wenzl und Gerhard Liebmann durchschnittlich 585.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 21 Prozent (12+). Mit bis zu 714.000 und durchschnittlich 703.000 Zuschauer/innen sowie Marktanteilen von 25 bzw. 21 Prozent (12–49) am stärksten genutzt wurde die erste Episode (7. November, 20.15 Uhr). Das gestrige Finale (14. November, 21.05 Uhr) verfolgten (noch ungewichtet) bis zu 614.000 bei 21 Prozent Marktanteil (12+).

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die ‚Totenfrau‘ hat mehr als eindrucksvoll gezeigt, wie hoch österreichische Fiction beim ORF-1-Publikum im Kurs steht. Mein Dank gilt dem gesamten Team vor und hinter der Kamera, das Bernhard Aichners Krimi-Bestseller über Liebe, Tod und Rache in einen spannenden TV-Event übersetzt hat. Besonders freut mich, dass durch unsere Zusammenarbeit mit Netflix die Serie in zwölf Sprachen synchronisiert und mit mehr als 30 weiteren untertitelt wird – heimisches Talent und Bilder aus Österreich werden dadurch weltweit sichtbar gemacht.“

Heute, am 15. November, startet die Serie nach den Drehbüchern von Barbara Stepansky, Wolfgang Mueller, Benito Mueller, Mike Majzen und Nicolai Rohde auf Netflix Österreich. Den weltweiten Start der „Totenfrau“ hat Netflix Anfang nächsten Jahres geplant, die sechs Episoden werden in zwölf Sprachen synchronisiert und mit insgesamt 32 verschiedenen Sprachen untertitelt. Unter der Regie von Nicolai Rohde spielen weiters Yousef Sweid, Felix Klare, Hans Uwe Bauer, Emilia Pieske, Lilian Rosskopf, Romina Küper, Sebastian Hülk, Shenja Lacher, Peter Kurth, Wolfram Koch, Britta Hammelstein u. v. a.

Die „Totenfrau“ – eine Produktion von Barry Films und Mona Film in Koproduktion mit Netflix, ORF & SquareOne Productions mit Unterstützung der Cine Tirol Film Commission – wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt.

