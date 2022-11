MINT-Gütesiegel macht fit für die Zukunft

Mit siebenter Ausschreibung wird Qualitätsentwicklung der Initiative auf zweites Ausbaulevel gehoben - Einreichungen bis 31.01.2023 unter www.mintschule.at möglich

Wien (OTS) - Mit 15. November startet bereits zum siebenten Mal die Ausschreibung zum MINT-Gütesiegel. Kindergärten und Schulen sind eingeladen, das bundesweit gültige Qualitätssiegel für innovative Bildungsarbeit in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) einzuwerben. Im Rahmen der diesjährigen Ausschreibung ist erstmals eine erneute Wiedereinreichung möglich.

Die Bedeutung von MINT und der dazugehörigen Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn Naturwissenschaften und Technik prägen unser Leben in sehr hohem Maße. Von der Bekämpfung des Klimawandels, der Sicherstellung der Kreislaufwirtschaft bis hin zur erfolgreichen digitalen Transformation - überall spielt MINT eine entscheidende Rolle. MINT-Kompetenzen eröffnen damit jungen Menschen große Chancen. Sowohl am Arbeitsmarkt als auch im Bildungsbereich steigt die Nachfrage nach MINT-Fachkräften und MINT-Kompetenzen stetig. MINT-Bildung macht aber auch gesellschaftliche Teilhabe möglich, ein Mindestmaß an Wissenschafts- und Technikmündigkeit ermöglicht die kompetente Mitgestaltung des öffentlichen Diskurses – vom Klimawandel bis zur Impfstoffentwicklung. Nicht zuletzt steht MINT aber auch für ein Lebensgefühl. Für Neugier, Freude, Kreativität und eine dem Leben zugewandte, positive Grundhaltung. Wer sich in MINT engagiert, bekommt die Chance, mit Begeisterung und Leidenschaft an den Lösungen der Zukunft mitzuarbeiten. Wer MINT kann, kann die Welt verbessern!

Die gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Industriellenvereinigung, der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien wurde 2016 initiiert. Knapp 500 Bildungseinrichtungen sind derzeit berechtigt, diese Auszeichnung zu tragen. Ausgestattet mit dem MINT-Gütesiegel belegen die ausgezeichneten MINT-Kindergärten und MINT-Schulen, dass sie die Vorreiter für innovative MINT-Bildung in Österreich sind. Sie fördern die Zukunftskompetenzen junger Menschen und tragen entlang der gesamten Bildungskette dazu bei, die beruflichen und persönlichen Chancen von Mädchen und Burschen gleichermaßen zu erhöhen.

Das MINT-Gütesiegel strebt eine permanente Qualitätsentwicklung an. Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen erhalten das MINT-Gütesiegel erstmalig für die Dauer von drei Jahren als digitales Logo für ihren Webauftritt sowie als Wandplakette für ihr Gebäude. Die ausgezeichneten Schulen und Kindergärten werden öffentlichkeitswirksam auf der „MINT-Landkarte Österreich“ sichtbar gemacht. Nach drei Jahren ist eine erste Wiedereinreichung bei nachweisbarer Qualitätsentwicklung möglich. Im Rahmen der diesjährigen Ausschreibung ist erstmals eine erneute Wiedereinreichung möglich. Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen, die das Gütesiegel bereits sechs Jahre führen, werden eingeladen erneut einzureichen, die Erreichung der selbst gesetzten Ziele zu reflektieren sowie neue Zielsetzungen für die nächsten drei Jahre zu formulieren. Zur Unterstützung der Bildungseinrichtungen wird ab 2023 ein neues Online-Coaching-Programm für die Schulen der Primarstufe angeboten. Weitere Informationen hierzu werden in Kürze auf der Homepage von www.mintschule.at zu finden sein.

Die Einreichplattform für die siebente Ausschreibung des MINT-Gütesiegels ist zwischen 15. November 2022 und 31. Jänner 2023 unter www.mintschule.at geöffnet. Alle Bewerbungen werden von einem Gremium aus Expertinnen und Experten bewertet und geprüft. Die neuen Auszeichnungen werden im Rahmen der MINT-Gala in Wien bzw. bei Festveranstaltungen in den Bundesländern verliehen.

