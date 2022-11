Rotes Kreuz: Immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen

Rotes Kreuz hilft mit Spontanhilfe, Sozialbegleitung und Team Österreich Tafeln Familien in Not – neue Online-Kampagne ruft zu Solidarität auf!

Wien (OTS) - Mit knapp 11 Prozent ist die Inflation in Österreich auf dem höchsten Stand seit 70 Jahren. Die Energierechnungen sind drastisch gestiegen, auch der Anteil der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen steigt stetig und liegt in Österreich laut Statistik Austria bereits bei über 17 Prozent. „Krisen treffen immer zuerst die Schwächsten unserer Gesellschaft. Alleinerziehende, chronisch Kranke oder Mindestpensionist:innen, die bisher nur knapp über die Runden gekommen sind, können sich die Lebenserhaltungskosten jetzt nicht mehr leisten“ warnt Petra Schmidt, Leiterin des Bereichs Gesundheit und soziale Dienste beim Österreichischen Roten Kreuz.

In der Anlaufstelle für Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes suchen tagtäglich Menschen Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags. So auch Frau B.: Als alleinerziehende Mutter war Frau B. es gewohnt, gut zu planen und zu wirtschaften. Die 45-Jährige erfüllte sich nach Jahren als Angestellte den Traum der Selbständigkeit. Die Corona-Pandemie stürzte sie in eine finanzielle Schieflage. Als die Alleinerzieherin mit frischer Energie durchstarten wollte, bekam sie die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Es folgten eine Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und damit Wochen, in denen sie sich nicht selbst versorgen konnte und auf Hilfe ihrer Tochter angewiesen war. „Es war mir sehr unangenehm, um Hilfe zu bitten, denn ich habe immer allein für mich und meine Tochter gesorgt. Als ich die Heizkosten endgültig nicht mehr zahlen konnte, suchte und fand ich Hilfe beim Roten Kreuz“, erzählt Frau B. An zweiwöchentlich stattfindenden Energiesprechtagen mit Wien Energie und der Individuellen Spontanhilfe wird gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen gesucht, damit ihnen Strom und Wärme erhalten bleiben.

„Als Rotes Kreuz bieten wir in schwierigen Zeiten rasche Hilfe. Damit diese auch angenommen werden kann, müssen unsere Hilfsangebote bekannt werden. Mit einer neuen Online-Kampagne soll verstärkt Aufmerksamkeit auf Menschen in sozialen Notlagen gerichtet werden – und vor allem darauf, dass man gemeinsam viel bewirken kann. Es fällt sehr schwer, wenn man um Hilfe ansuchen muss. Aber es sind viele Menschen betroffen und niemand sollte allein zurückbleiben. Und wir appellieren an alle, die unterstützen können, sich solidarisch zu verhalten. Zusammenhalt ist jetzt wichtiger denn je!“, weiß Rotkreuz-Bereichsleiterin Petra Schmidt.

Die sozialen Dienstleistungen des Österreichischen Roten Kreuzes helfen Menschen in akuten Notsituationen. Dazu zählt neben der Individuellen Spontanhilfe etwa die Sozialbegleitung, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen, oder die Team Österreich Tafeln, die mit Lebensmittelspenden Entlastung bringen.

„Immer mehr Menschen sind prekär beschäftigt und kommen mit ihrem Einkommen nicht aus. So kommt es, dass der Schulanfang, eine Scheidung, eine Geburt oder sogar ein kaputtes Möbelstück die Menschen aus der Bahn werfen können und Rückstände bei den Fixkosten verursachen. Das systematische Jonglieren mit den Zahlungen ist auch eine massive psychische Belastung, die langfristig negative Auswirkungen auf betroffene Kinder haben kann, da sie in ihrer sozialen Mobilität stark eingeschränkt sind“, mahnt Petra Schmidt.

Wenn existenzielle Bedürfnisse gedeckt werden, gibt das den Menschen wieder die Chance, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Jahr 2021 fanden in der Individuellen Spontanhilfe in ganz Österreich fast 4.500 Beratungen und Betreuungen statt. Die Team Österreich Tafeln verzeichnen bundesweit einen massiven Bedarfsanstieg. Mancherorts hat sich die Anzahl der hilfesuchenden Haushalte sogar verdoppelt. Pro Jahr erreichen die Team Österreich Tafeln rund 18.000 Haushalte bei bundesweit 121 Ausgabestellen und retten damit zirka 4,5 Tonnen Lebensmittel jährlich.

So können Sie helfen!

Das Rote Kreuz mit seinen Dienstleistungen trägt dazu bei, dass alle in unserer Gesellschaft ein menschenwürdiges Leben führen können. Helfen auch Sie:

