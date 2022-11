SPÖ-Muigg zur stellvertretenden Vorsitzenden der EU-Albanien-Delegation gewählt

SPÖ-EU-Abgeordnete: „Beitrittsverhandlungen zielorientiert, nachvollziehbar und transparent führen“

Wien (OTS/SK) - Gestern wurde die SPÖ-EU-Abgeordnete Theresa Muigg zur stellvertretenden Vorsitzenden der Albanien-Delegation des EU-Parlaments gewählt. Sie wird sich damit auch in die Arbeit des parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschusses EU-Albanien (SAPC) einbringen. Sie kommentiert: „Der westliche Balkan gehört zu Europa und unserer Zukunft in einer geeinten Union. Die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und Albanien im Juli 2022 war lange überfällig, denn Albanien hatte in den entscheidenden Bereichen Justiz, Verwaltung und im Kampf gegen die organisierte Kriminalität bereits große Fortschritte gemacht. Es gilt, diese Verhandlungen jetzt zielorientiert, nachvollziehbar und transparent zu führen. Der Beitritt ist kein Automatismus, Albanien muss weiterhin klar auf Reformkurs bleiben. Aber auch die EU muss sich einiges an Glaubwürdigkeit wieder erarbeiten und ihre Versprechen, gerade gegenüber der jungen Generation, die so viel Hoffnung in den EU-Beitritt legt, einhalten.“ ****

Die Delegationen des Europäischen Parlaments sind offizielle Gruppen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die Beziehungen zu den Parlamenten von Nicht-EU-Staaten, Regionen und Organisationen unterhalten und diese Beziehungen vertiefen. Auf diese Weise fungieren die Delegationen als wichtiges Bindeglied des Parlaments zu anderen Gesetzgebungsorganen. (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann

Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu