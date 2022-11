OMV und Wizz Air unterzeichnen MoU zur Lieferung von nachhaltigem Flugkraftstoff

Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung über die Belieferung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) bis 2030 unterzeichnet

Die Absichtserklärung ermöglicht Wizz Air bis zu 185.000 Tonnen SAF von der OMV zu beziehen

OMV und Wizz Air vereinbaren strategische Kooperation zum Ausbau von SAF-Technologien und zur Verringerung des CO2-Fussabdrucks der Luftfahrtindustrie

OMV, das internationale integrierte Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Wien, und Wizz Air haben ein Memorandum of Understanding (MoU) über die Lieferung von rund 185.000 Tonnen SAF für den Zeitraum 2023 bis 2030 unterzeichnet. Obwohl die begrenzte Produktion von SAF eine globale Herausforderung für die Luftfahrt darstellt, bietet diese Vereinbarung Wizz Air die Möglichkeit, bis zu 185.000 Tonnen SAF von OMV zu beziehen.



Die heutige Ankündigung baut auf der Position von Wizz Air auf, als nachhaltigste Option für Flugreisen zu gelten. Die Absichtserklärung unterstützt die Airline bei der Erreichung ihres Ziels, die CO2-Emissionen bis 2030 um 25% zu senken, sowie die Verpflichtung von Wizz Air und der OMV, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mit der geringsten CO2-Intensität pro Passagierkilometer in Europa, einer der jüngsten Flotten der Welt und zahlreichen Initiativen zur Treibstoffeffizienz führt Wizz Air die Luftfahrtindustrie bereits in eine nachhaltigere Zukunft.



OMV setzt zahlreiche Maßnahmen um, um die ehrgeizigen strategischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und SAF ist eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie. Ziel ist es, die SAF-Produktion bis 2030 auf bis zu 700.000 Tonnen zu steigern. Dies entspricht dem Ziel der OMV, bis spätestens 2050 ein Net-Zero-Unternehmen zu werden (für Scope 1, 2 und 3). Dazu wurden im Rahmen der OMV-Strategie 2030 klare mittel- und langfristige Emissionsminderungsziele festgelegt.



Nina Marczell, OMV Vice President Aviation, Fuel Distribution & Public Sector: „Ich freue mich sehr, dass die Kooperation zwischen OMV und Wizz Air uns dabei hilft, unsere jeweiligen strategischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mit Wizz Air konnten wir einen starken internationalen Partner gewinnen. SAF ist der bedeutendste Weg zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs in den kommenden Jahrzehnten. Unsere strategische Partnerschaft ebnet den Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft in der Luftfahrtindustrie, an der wir beide teilhaben wollen.“



Owain Jones, Development Officer bei Wizz Air: „Unsere marktführende Position im Bereich Nachhaltigkeit haben wir durch kontinuierliche Investitionen in innovative Technologien und den effizienten Betrieb modernster Flugzeuge erreicht. Wizz Air hat sich verpflichtet, die Emissionsintensität bis zum Ende des Jahrzehnts, um weitere 25% zu senken. Die Unterstützung der Produktion und Erforschung von SAF-Technologien ist eine unserer Prioritäten und wir freuen uns, mit OMV zusammenzuarbeiten, um den CO2-Fussabdruck der Luftfahrtindustrie weiter zu reduzieren. Die neue Absichtserklärung ist Ausdruck unseres Engagements, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden mit der Entscheidung, mit Wizz Air zu fliegen, die verantwortungsvollste Wahl ihrer Flugreise treffen.“





Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA) – liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland, bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas (~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland betreibt.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.

About Wizz Air

Wizz Air, the fastest growing European ultra-low-cost airline, operates a fleet of 172 Airbus A320 and A321 aircraft. A team of dedicated aviation professionals delivers superior service and very low fares, making Wizz Air the preferred choice of 27.1 million passengers in the Financial Year F22 ending 31 March 2022. Wizz Air is listed on the London Stock Exchange under the ticker WIZZ. The company was recently named one of the world's top ten safest airlines by airlineratings.com, the world's only safety and product rating agency, and 2020 Airline of the Year by ATW, the most coveted honour an airline or individual can receive, recognising individuals and organisations that have distinguished themselves through outstanding performance, innovation, and superior service. Wizz Air has also been recognised as the „Most Sustainable Low-Cost Airline” within the World Finance Sustainability Awards 2022 and the „Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year” by the CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022.









