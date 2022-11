Tag des Knopfes, 16.11.2022

Wiener Startup ruft den "Tag des nie mehr knöpfens" aus und will den Träger*innen seiner magnetischen Hemden und Blusen im nächsten Jahr das Knöpfen von 50 Millionen Knöpfen ersparen!

Unser Ziel ist es Magnetkleidung derart zu etablieren, wie es mit Rollkoffern gelungen ist. Wer trägt schon noch seinen Koffer zum Bahnsteig? Franziska Rauch

Das Startup-Ehepaar Franziska und Johannes Rauch verbindet seinen Ansatz aus Design, Technik und Innovation so erfolgreich, dass es, für seine Magnetblusen und Magnethemden 2022, den German Design Award für exzellentes Produktdesign erhielt und mit dem Innovation Award Winner 2022 prämiert wurde. Anlässlich des „Tag des Knopfes“ hat sich Yorokani das Rekordziel gesetzt, Träger*innen ihrer Magnetkleidungsstück das Knöpfen von 50 Millionen Knöpfen zu ersparen.

Innerhalb eines Jahres möchte das junge Unternehmen dabei helfen mit seiner Magnetmode Zeit und Nerven zu sparen, sowie das An- und Auskleiden barrierefrei und inklusiv zu gestalten!

„Unser Ziel ist es Magnetkleidung derart zu etablieren, wie es mit Rollkoffern gelungen ist. Wer trägt schon noch seinen Koffer zum Bahnsteig?“ , so die Gründerin Franziska Rauch. Die Innovation liegt in der verdeckt verarbeiteten magnetischen Verschlussleiste: Mit einer einzigen fließenden Bewegung finden und schließen sich die Knöpfe wie von selbst. Vier Haken greifen ineinander und sperren gegen Spannung und Zug. So hält der Verschluss jedem Dehnen und Strecken stand. Gewonnene Preise: German Design Award, Innovation Award WINNER 2022



Rückfragen & Kontakt:

Franziska Rauch (Gründerin) F.rauch @ yorokani.com 06509939636