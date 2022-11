Die offizielle Website von POP MART bietet Fans ein Fest der Kunstspielzeuge - alles Gute zum 12-jährigen Jubiläum!

Peking, China (ots/PRNewswire) - Vom 10. bis 17. November findet die offizielle 12. Jubiläumsfeier von POP MART statt. In dieser Woche wird POP MART Liebhabern von Kunstspielzeugen weltweit eine Reihe von Überraschungen bringen.

Mehrere kürzlich eingeführte Produkte werden auf der offiziellen Website verfügbar sein. SKULLPANDA, Serie 8 The Warmth, ist ein Verkaufsschlager, seit sie in den Regalen steht. Diese Serie stellt einen Durchbruch gegenüber dem bisherigen Stil von SKULLPANDA dar, indem sie die Selbstakzeptanz und Versöhnung der Künstlerin mit dem Effekt unechter Keramik zeigt. Laut der Website von POP MART wird das Unternehmen auch die Serie MOLLY × Ninagawa Mika Blind Box und das DIMOO Christmas Bell Scene Set am 17. November veröffentlichen.

(SKULLPANDA – The Warmth Series)

Darüber hinaus wird POP MART während des Jubiläums eine Reihe von limitierten Artikeln einführen, darunter den INSTINCTOY M-8-Roboter, SKULLPANDA Funky Winter Limited 100 % und MEGA SPACE MOLLY CARE-A-LOT-BEAR in drei Größen: 100 %, 400 % und 1000 %. Außerdem bietet das Jubiläumsevent auch ein überraschendes Comeback einiger früher beliebter Serien wie MEGA SPACE MOLLY 100 % SERIE 01, was die Fans mit Sicherheit noch mehr begeistern wird.

(MEGA SPACE MOLLY CARE-A-LOT-BEAR)

POP MART versorgt die Spieler nicht nur mit den neuesten Blockbustern, sondern bietet auch eine große Auswahl an exklusiven und individuellen Geschenken, darunter Random Berry Cake, eine Anstecknadel zum 12. Jubiläum, einen DIMOO-Bilderrahmen zum 12. Jubiläum und die Molly*Erosion-Decke. Weitere Informationen zur Jubiläumsveranstaltung finden Sie auf der offiziellen Website.

Seit Anfang dieses Jahres hat POP MART seine Geschäftsexpansion auf dem europäischen Markt vorangetrieben. Es hat eine Europa-Website auf Amazon eingerichtet, die seit dem ersten Tag eine durchschnittliche monatliche Wachstumsrate von 148 Prozent verzeichnet. Die kumulierte Besucherzahl für die ersten vier Monate betrug 850.000 und erreichte Kunden im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und Italien; Länder wie Spanien, Polen und die Niederlande werden in Zukunft auch abgedeckt sein.

I nformationen zu Kunstspielzeugen

Kunstspielzeuge werden auch als Designer-Spielzeuge bezeichnet. Im Unterschied zu den traditionellen, von der Anime-Kultur inspirierten Harz-Bausätzen handelt es sich bei Kunstspielzeugen um kreative Werke, die Kunst, Design, Mode, Malerei, Reliefs und andere Elemente in den Träger des physischen Spielzeugs integrieren. Es handelt sich also um einen eher künstlerisch-kreativen Träger.

I nformationen zu POP MART

POP MART ist eine der beliebtesten Marken für Kunstspielzeuge und ist heute ein großer Favorit der jüngeren Generation. Im Jahr 2016 identifizierte POP MART die Marktchancen von Kunstspielzeugen und begann, herausragende Künstler und Designer von Kunstspielzeug zu entdecken und zu fördern. Durch diese Strategie ist es gelungen, das Nischensegment Kunstspielzeuge in großem Maßstab zu kommerzialisieren und den Kunstspielzeug-Trend zu starten.

Bislang hat POP MART erfolgreich berühmte Kunstspielzeugfiguren wie MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS, HIRONO und PUCKY hervorgebracht, von denen Fans auf der ganzen Welt begeistert sind.

Seit 2018 hat POP MART seine weltweite Präsenz auf 25 Länder und Regionen ausgeweitet und macht Kunstspielzeug in über 350 Geschäften und mehr als 1.800 Robo Shops weltweit bekannt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1944599/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1944600/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944640/3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-offizielle-website-von-pop-mart-bietet-fans-ein-fest-der-kunstspielzeuge--alles-gute-zum-12-jahrigen-jubilaum-301677272.html

Rückfragen & Kontakt:

Meijin Hao,

+86-15810043733,

haomeijin @ popmart.com