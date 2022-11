OeKB CSD und Montran stellen CSD-Issuer-Plattform für OeKB CSD-Kunden bereit

Wien (ots/PRNewswire) - OeKB wird seinen Kundensegmenten in Österreich über Montrans Lösungen der nächsten Generation eine wirklich lückenlose Digitalisierung bieten

OeKB CSD, der österreichische Zentralverwahrer für Wertpapiere, und Montran, ein führender Anbieter von Kapitalmarktsoftware, gaben heute die erfolgreiche Implementierung der OeKB CSD Issuer-Plattform bekannt: eine Plattform für das digitale Wertpapiermanagement, die auf der Kernlösung für Central Securities Depository (CSD) von Montran basiert. Beide Unternehmen feierten die erfolgreiche Einführung mit einer Go-Live-Veranstaltung in Wien.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Digitalisierung der Verwahrer-Infrastruktur auf dem österreichischen Kapitalmarkt, der durch die kürzliche Änderung der nationalen Depotvorschriften ermöglicht wurde. Die neue Plattform ermöglicht die digitale Ausgabe von Wertpapieren und verwaltet den gesamten Wertpapier-Lebenszyklus in einem einzigen System. Sie unterstützt die vollständige Integration mit Kundensystemen, um einen nahtlosen und papierlosen Prozess zu schaffen. Die Kunden können jetzt von der lückenlosen Digitalisierung mit einem höheren Maß an Flexibilität, Geschwindigkeit und Komfort profitieren. Sowohl OeKB CSD als auch Montran sind davon überzeugt, dass dies eine neue Dynamik für den österreichischen Kapitalmarkt ermöglichen und als solide Grundlage für eine weitere Digitalisierung und ein weiteres Wachstum dienen wird.

„Dieses Projekt war wirklich transformativ. In technologischer Sicht haben wir die letzte veraltete Komponente ersetzt und unsere IT-Architektur erheblich gestrafft. Zudem ist auch eine große organisatorische Veränderung erfolgt", so Laura Hauser, CTO von OeKB CSD. „Das war großartige Teamarbeit und eine außergewöhnlich großes Unterfangen in einer herausfordernden Zeit. Wir sind unserem Team und unserem Softwarelösungspartner Montran sehr dankbar. Dessen Team hat sich als sehr zuverlässig erwiesen, verfügt über eine hervorragende Fachkompetenz in unserem Feld und hat seine Versprechen gehalten."

Raegan Esca, General Manager bei Montran Europe, sagte: „Die Vielseitigkeit unserer CSD-Lösung ermöglichte es uns, eine robuste und effiziente Issuer-Plattform für OeKB CSD zu bieten. Unsere CSD-Funktionen ermöglichten die Implementierung einer modernen Anwendung für OeKB CSD, um seinen Kunden eine lückenlose Integration für das Wertpapier-Lebenszyklus-Management zu bieten. Die Vorteile dieser neuen Plattform werden für alle wichtigen Interessengruppen, darunter Emittenten, Dienstleister, Banken und Investoren, sichtbar sein. Wir sind zuversichtlich, dass dies zu einem Grundpfeiler für die Förderung von Innovation und Wachstum auf dem österreichischen Kapitalmarkt werden wird. Wir freuen uns sehr darüber, die Issuer-Plattform mit unserem strategischen Partner OeKB CSD auf den Markt zu bringen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die zukunftsweisenden Lösungen zu liefern, die die OeKB CSD und ihre Kunden benötigen."

Über die OeKB Group

Die Unternehmen der OeKB Group beschäftigen mehr als 500 Mitarbeiter und bieten wesentliche und relevante Leistungen für die österreichische Exportbranche, den Kapitalmarkt und die Tourismusindustrie an. Zudem bieten sie Leistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. Alle Aktivitäten der Gruppe haben einen klaren wirtschaftlichen Nutzen, stärken Österreich als Geschäftsstandort und unterstützen die österreichische Wirtschaft im globalen Wettbewerb. OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorübergreifend und auf nachhaltige, verantwortungsbewusste Art und Weise.

Über OeKB CSD

OeKB CSD Ltd., eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der OeKB AG, ist der österreichische Zentralverwahrer von Wertpapieren, ein wichtiger Kapitalmarktinfrastrukturanbieter, der eine zentrale Rolle auf dem österreichischen Kapitalmarkt spielt. OeKB CSD nimmt Wertpapiere von Kapital aufnehmenden Emittenten zur Verwahrung und Verwaltung im Namen der Anleger an, erbringt Wertpapierabwicklungsleistungen und bearbeitet das gesamte Spektrum von Unternehmensaktivitäten für das verwahrte Vermögen.

Über Montran

Montran wurde 1979 gegründet und ist der führende Anbieter von Zahlungs-, Bargeld- und Liquiditätsmanagementlösungen und -dienstleistungen für viele der weltweit führenden Finanz- und Unternehmensinstitute. Montran ermöglicht es ihnen, in der zunehmend herausfordernden Finanzbranche von heute an der Spitze zu bleiben. Mit betriebsnotwendigen Vertretungen und Geschäftsstellen in über 80 Ländern ist Montran ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Montran finden Sie auf www.montran.com.

