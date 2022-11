FP-Teufel: Jetzt springt auch SPÖ auf Bio-Fracking auf

Niederösterreich muss eigene Gasvorkommen nutzen

St. Pölten (OTS) - Erfreut zeigte sich der Freiheitliche Wirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel aus Niederösterreich, dass SPÖ-Chefin Rendi-Wagner die Denkverbote zum Thema Bio-Fracking in ihrer Partei im Rahmen einer Pressekonferenz aufgehoben habe. „Wir Freiheitliche sind dafür, dass Niederösterreich Bio-Fracking nutzt und wollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür ermöglichen“, unterstrich Teufel.

„Wenn wir schon Gasvorkommen bei uns haben, dann müssen wir sie nutzen und uns nicht in die Abhängigkeit von ausländischen Spekulanten und den internationalen Märkten begeben“, sagte Teufel. „Leider wird immer wieder vergessen, dass wir als kleine, offene, energieabhängige Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb stehen. Auch wir hier in Niederösterreich“, so Teufel. Eine Volkswirtschaft sei nur so stark wie ihre Energiesicherheit und die Leistbarkeit von Energie. Es sei daher von entscheidendem Vorteil für das Land, auf die eigenen Ressourcen zuzugreifen, statt sich in eine Abhängigkeit von unzuverlässigen Partnern zu begeben, betonte Teufel.

„Die Aufhebung des roten Denkverbotes ist zu begrüßen, zumal die regierungsverantwortlichen Grünen bei der Energiepolitik ständig Pech beim Denken haben. Jetzt fehlen nur noch die Schwarzen und wir können mit dem Bio-Fracking beginnen“, so Teufel.

