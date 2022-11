Stocker: „Zusätzliche Gemeindemilliarde ist hervorragend investiertes Geld“

Bundesregierung unterstützt Gemeinden und Städte und ermöglicht Zukunftsinvestitionen

Wien (OTS) - „Die zusätzliche Gemeindemilliarde ist hervorragend investiertes Geld. 500 Millionen Euro davon werden Gemeinden und Städte für kommunale Investitionen wie Straßensanierungen und den Neubau von Schulen und Kindergärten zur Verfügung gestellt, die weiteren 500 Millionen für den Umstieg auf erneuerbare Energieträger und Investitionen in die Energieeffizienz“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, und weiter: „Seit 2020 hat die Bundesregierung in Summe mehr als 3,8 Milliarden Euro an Unterstützung für die Länder und Gemeinden bereitgestellt. Mit einer zusätzlichen Milliarde Euro legt die Bundesregierung nun noch einmal sehr viel Geld drauf, um die Kommunen bei der Bewältigung der aktuellen Krisen zu unterstützen und Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Damit stellt die Bundesregierung einmal mehr unter Beweis, dass sie arbeitet, unterstützt und hilft.“

„Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner setzen die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit. Die Volkspartei trägt nicht nur Verantwortung in Bund und Ländern, mit rund 1.500 Bürgermeistern und unzähligen Gemeinderäten sind wir auch der größte kommunalpolitische Faktor im Land. Mit dieser neuerlichen Gemeindemilliarde kommen wir unserer Verantwortung nach, unterstützen die österreichischen Gemeinden und Städte und schützen sie vor finanziellen, krisenbedingten Einbußen“, so Stocker.

