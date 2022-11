Feierlicher Spatenstich: QUESTER investiert in einen neuen Standort in Krems

Krems (OTS) - Krems, am 14. November 2022._ Österreichs führender Baustoff- und Fliesenfachhändler übersiedelt in Krems: Mit einem traditionellen Spatenstich fiel heute der Startschuss für den neuen Fachmarkt, der ab 2023 seinen Kund*innen das gesamte QUESTER-Sortiment direkt vor Ort in einem nachhaltigen und modernen Umfeld bieten wird. Wie auch im bisherigen Standort bleiben über 40 Arbeitsplätze in der Region erhalten.



Mit dem Spatenstich starten die umfassenden Bauarbeiten am neuen Gelände, denn bereits Mitte des nächsten Jahres soll die Eröffnung folgen. Der bisherige Standort, seit über 50 Jahren ein Fixpunkt für Neubauten und Sanierungen in und um Krems, wurde laufend vergrößert und den Kundenbedürfnissen angepasst, doch die vor knapp zehn Jahren veränderte Zu- und Abfahrtsituation machte diesen zunehmend unattraktiver. Der neue Standort liegt leicht erreichbar in der Wiener Straße 125 und wird allen, die ein Bauprojekt in der Region planen, eine große Unterstützung sein. QUESTER-Geschäftsführerin Mag. Barbara Bernsteiner: „Unser Partner Halpin, als Inhaber, und Quester investieren gemeinsam mehr als 4 Millionen in den neuesten und modernsten QUESTER-Standort. Durch die ländliche Struktur im Raum Krems kennt das Team, das hier in der vorhandenen Besetzung weiterarbeiten wird, unsere Kund*innen – einen Großteil davon auch sehr persönlich. Die langjährige Zugehörigkeit der Mitarbeitenden zum Unternehmen und ihr wertvolles Know-how gepaart mit allen Ansprüchen an einen modernen und nachhaltigen Fachmarkt wird QUESTER zur Anlaufstelle Nummer eins für Bauvorhaben aller Art in der Region machen!“



Moderner neuer Standort

Auf 6.250 m2 finden gewerbliche Kund*innen, Wiederverkäufer*innen, Baumeister*innen, Installateur*innen und private Bauherr*innen nicht nur das Baustoffvollsortiment inklusive Profisortiment und spezielle Trockenbau-Produkte, sondern darüber hinaus alles für den Outdoorbereich und die größte Fliesenausstellung in Krems. Hier hält QUESTER nicht nur die aktuellen Fliesen-Serien namhafter internationaler Hersteller bereit, sondern führt zudem Eigenmarken mit trendigen Modellen. Geplant ist außerdem ein überdachter Ladebereich, damit Kund:innen, Lieferant:innen und Produkte bei deren Verladung trocken bleiben. Denn wie üblich bietet QUESTER auch hier seine bekannten Services an: Das Ladeservice spart Zeit und Mühen, weil das Ladegut für die Kund*innen direkt in deren Fahrzeug geladen wird. Und mit dem QUESTER-Lieferservice wird alles Benötigte direkt zur Baustelle gebracht – ein Service, das nicht nur Bauunternehmen gerne für schwere oder sperrige Baustoffe gerne nutzen.

Großen Wert wird wie an allen QUESTER Standorten auf die Fachberatung gelegt: Profis können die Expertise der QUESTER-Berater*innen für Fachgespräche nutzen und Private bekommen hier ebenfalls jede Menge Tipps für ihre großen und kleinen Neubau- oder Sanierungsprojekte.

„Unser motiviertes Team, das vom bisherigen Standort hierher übersiedelt, kennt die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundengruppen perfekt. Gepaart mit persönlichem Einsatz hat uns das übrigens im Coronajahr 2020, in dem wir auch hier vor riesigen Herausforderungen gestanden sind, enorm dabei geholfen, deren unmittelbarste Grundbedürfnisse in Sachen Bau zu befriedigen“ , so Martin Kuchlbacher, Standortleiter in Krems.



Nachhaltig beim Bau und im Sortiment

Wie die am 6. November gestartete 27. Weltklimakonferenz zeigt, reichen aktuell die globalen Anstrengungen bei weitem nicht aus, um die Ziele des Übereinkommens zu erreichen und dramatische Klimafolgen zu vermeiden. “Umso wichtiger ist es, dass gerade ein Unternehmen in unserer Branche bei jedem einzelnen Projekt größtes Augenmerk auf ein umweltbewusstes Vorgehen legt,“ betont Bernsteiner. „Wir nutzen hier die Kompetenzen in der Building Materials Europe-Konzerngruppe und bearbeiten das Thema in internationalen Projektgruppen. Wir müssen jede Möglichkeit ergreifen, um den Energieverbrauch zu optimieren, denn klimagerechtes Bauen und dementsprechende Produkte sind eine sinnvolle Investition in unser aller Zukunft.“

Der neue Standort in Krems entsteht dementsprechend auf einer bereits bebauten Betriebsliegenschaft, wodurch keine bisher nicht versiegelten Flächen verbaut werden. Bestehende Gebäudeteile können teilweise adaptiert und weiterverwendet werden.

Der entstehende Beton- und Asphaltabbruch wird vor Ort aufbereitet und wiederverwendet, beispielsweise als Unterbau in den Außenanlagen. Und sogar die alte Stahlhalle hat einen Abnehmer gefunden und kann weiterverwendet werden.

Zudem können hier Container für Baustoff-Recycling angemietet werden, die dann ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt werden.

Und den Kund*innen stehen während des Einkaufs E-Tankstellen für 2 PKW zur Verfügung, die 15 Fahrrad-E-Tankstellen können sogar 24/7 genutzt werden.

In Niederösterreich ist QUESTER neben Krems mit sieben weiteren Standorten präsent.





