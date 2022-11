Texas Instruments plant Eröffnung einer neuen, modernen Produktdistributions-Zentrale in Frankfurt am Main

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der neue Standort wird den expandierenden europäischen Kundenstamm von TI ab Ende 2024 mit Lieferungen noch am Bestelltag oder am Folgetag unterstützen

Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) gab heute seine Pläne bekannt, in Frankfurt am Main bis Ende 2024 ein neues, modernes Product Distribution Center (PDC) zu eröffnen. Die neue Einrichtung wird den Footprint des Unternehmens in Europa weiter stärken und eine schnellere Produktauslieferung an den wachsenden europäischen Kundenstamm ermöglichen.

„Wir sind sehr froh, unsere europäische Präsenz in Frankfurt zu erweitern, haben wir es hier doch mit einem zentralen Standort zu tun, der sich in der Nähe wichtiger Kunden und unserer Europa-Zentrale in Freising befindet", erklärte Stefan Bruder, President Texas Instruments Europe. „Frankfurt wird eine Schlüsselrolle als Logistik-Hub spielen und schnellere Lieferungen an unsere europäischen Kunden ermöglichen, die mit hohem Tempo an der Markteinführung erstklassiger Produkte arbeiten."

Dank der Nähe zu vielen Industrie- und Automotive-Kunden von TI wird es so möglich werden, Bestellungen der meisten europäischen Kunden am Folgetag zuzustellen und Kunden in der Mitte Deutschlands sogar noch am Bestelltag zu beliefern. Das PDC in Frankfurt wird für Kunden in ganz Europa eine breite Palette von TI-Technologien verpacken und versenden.

TI ist bereits seit 1956 in Europa aktiv und verfügt über eine schlagkräftige lokale Präsenz, die eine 200-mm-Waferfabrik in Freising, Forschungs- und Entwicklungsteams sowie mehr als 32 Vertriebsniederlassungen in 18 europäischen Ländern umfasst. TI.com bietet die Abwicklung von Transaktionen in vier regionalen Währungen (Euro, Pfund Sterling, norwegische Kronen und Schweizer Franken) sowie in US-Dollar an, um den Einkauf zu vereinfachen und den Kunden den Bezug ihrer Bauteile unabhängig davon zu ermöglichen, wann und wo diese benötigt werden.

„Unsere Expansion in Frankfurt am Main stellt einen folgerichtigen Ausbau der Präsenz von TI in Europa dar und ist zudem eine wichtige Investition in unsere Kunden, denen wir damit auf Jahrzehnte hinaus einen besseren Service und Support bieten können", sagte Bruder.

Über Texas Instruments Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein globales Halbleiterunternehmen. Wir entwickeln, produzieren, testen und verkaufen analoge und integrierte Halbleiter für Industrieanwendungen, die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik sowie Unternehmenssysteme. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich und dadurch die Welt besser zu machen. Diese Einstellung leben wir jeden Tag: Mit jedem Innovationszyklus wird unsere Technologie noch platzsparender, effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, sodass Halbleiter überall in der Elektronik eingesetzt werden können. Dies verstehen wir unter technischem Fortschritt, und so arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten. Erfahren Sie mehr auf TI.com.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Hauptfleisch,

Texas Instruments,

emeamediarelations @ ti.com,

Ellen Fishpaw,

Texas Instruments,

mediarelations @ ti.com,

(Please do not publish these email addresses.)