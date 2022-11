Klarpay AG erweitert das Angebot für internationalen Zahlungsverkehr um USD- und GBP-Konten

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit der Einrichtung von USD- und GBP-Konten vergrößer die Klarpay AG ihr Engagement für die Förderung digitaler Unternehmen durch grenzübergreifende, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen.

Die Klarpay AG erweitert mit der Einführung von speziellen USD- und GBP-Konten ihre internationalen Zahlungsmöglichkeiten entscheidend. Diese Neuerung ermöglicht es digitalen Unternehmen wie Online-Händlern, Werbenetzwerken, Marktplätzen und Influencern, Zahlungen in USD und GBP weltweit über ihr Klarpay-Unternehmenskonto zu beziehen und auszugeben.

Mit den Schweizer IBAN-Konten von Klarpay können Unternehmen über das Dashboard und die API SEPA- und SWIFT-Transaktionen in mehr als 90 Ländern und über 70 Währungen durchführen. Die internationalen Konten von Klarpay sind ideal für Unternehmen, die durch grenzüberschreitende Transaktionen weltweit expandieren wollen.

„Wir sind ständig bemüht, unser Angebot zu erweitern, und die Aufnahme von Konten in USD und GBP in unser Dienstleistungsangebot öffnet sowohl unseren gewerblichen Kunden als auch uns zahlreiche neue Türen. Neben der Nutzung des umfangreichen währungsübergreifenden Zahlungs- und Devisen-Netzwerks von Klarpay können unsere Kunden nun auch in USD und GBP Geldmittel einzahlen, Zahlungen annehmen und Auszahlungen tätigen", erklärt Martynas Bieliauskas, CEO von Klarpay.

Klarpay bietet vorhersehbare, sichere und kosteneffiziente grenzübergreifende Zahlungen und FX-Funktionen, während es seinen gewerblichen Kundengleichzeitig ermöglicht, ihre grenzübergreifenden Transaktionen mithilfe des All-in-One-Dashboards von Klarpay oder über API effektiv zu verwalten.

Informationen zur Klarpay AG. Die Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globaler Zahlungsakzeptanz und digitalen Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das hauptsächlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die 2019 gegründete Klarpay AG ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligtes und reguliertes Einlagenkreditinstitut nach Artikel 1b des Schweizerischen Bankengesetzes.

Pressekontakt: www.klarpay.com

marketing @ klarpay.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1853303/Klarpay_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/klarpay-ag-erweitert-das-angebot-fur-internationalen-zahlungsverkehr-um-usd--und-gbp-konten-301676986.html

Rückfragen & Kontakt:

+41 41 552 0093