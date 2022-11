AVISO PK 18.11.: Gewalt an Kindern: Was bringen Kinderschutz-Konzepte in der Praxis?

Netzwerk Kinderrechte lässt Männer und Frauen sprechen, die als Kindergärtner, Lehrerin oder Sport-Trainer arbeiten

Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass Fälle von Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Organisationen in Österreich publik werden. Netzwerk Kinderrechte Österreich

Ein wichtiges Mittel gegen gewalttätige Übergriffe und Grenzverletzungen sind Kinderschutz-Konzepte. Aber was bringen gelebte Kinderschutz-Konzepte in der Praxis konkret? Wie schützen sie?



Diese Frage beantworten bei dieser Pressekonferenz Männer und Frauen, die als Kindergarten-Pädagogin, Lehrer oder Sport-Trainerin tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

PRESSEKONFERENZ am 18.11.2022

um 10.00 Uhr im Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Aus Platzgründen vor Ort bitten wir um Anmeldung bis 16.11.2022 unter elisabeth.schaffelhofer @ kinderhabenrechte.at



Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte.

Datum: 18.11.2022, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Mobil: +43 676 880 111 016

E-Mail: elisabeth.schaffelhofer @ kinderhabenrechte.at